Aus dem Gerichtssaal Opfer und Täter zweimal vor Gericht Staatsanwalt und Richter bewerten die Vorgänge unterschiedlich. Auch das Urteil fällt anders als beantragt aus.

© Symbolfoto: dpa

Ein aus dem Kosovo stammender 25-Jähriger hat sich an einem Tag zweimal mit einem 24-jährigen Frankenberger angelegt. Zum Tatzeitpunkt wohnten beide in der Stadt. Aus Angst vor Nachbarn ist der Kosovare inzwischen mit seinen Angehörigen nach Waldheim umgezogen.

Am Himmelfahrtstag 2016 soll der Kosovare mit einem Auto auf der Schlossstraße in Frankenberg auf den Geschädigten zugefahren sein. Das Opfer konnte sich nur mit einem beherzten Sprung in Sicherheit bringen. Wegen dieser versuchten, schweren Körperverletzung stand der Kosovare bereits im vergangenen Jahr vorm Amtsgericht Döbeln. In der Verhandlung wurde der Mann freigesprochen. Als Begründung für die Tat hatte er Angst vor dem Frankenberger genannt, weil er und dessen Freunde seine Familie bedroht hätten. Die Frankenberger sollen sogar eine Flasche nach der Schwägerin des Kosovaren geworfen haben.

Dieser, der Frankenberger und die Schwägerin des Beschuldigten suchten nach dem Vorfall das Krankenhaus Mittweida auf. Während der Frankenberger auf das Röntgen wartete, habe ihm der Kosovare gedroht, dass er ihn und seine Freunde am Abend suchen werde. Dann seien sie alle tot. Daraufhin erstattete der Frankenberger Anzeige bei der Polizei. Der Kosovare erhielt einen Strafbefehl. Er sollte eine Geldstrafe zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Deshalb landete der Fall vor dem Amtsgericht Döbeln.

Der Kosovare und seine Familie haben teilweise die deutsche und die niederländische Staatsbürgerschaft. Schon mehrfach standen Familienmitglieder vor Gericht. Aber nie konnte ihnen etwas nachgewiesen werden.

Der Kosovare bestritt in der Verhandlung, den Frankenberger bedroht zu haben. Als er ihm im Krankenhaus begegnet sei, habe er gesagt, dass es noch nicht vorbei sei. So übersetzte es der Dolmetscher. Der Kosovare spricht schlecht Deutsch. „Ich hätte die Drohung gar nicht in vollständigen deutschen Sätzen aussprechen können“, sagte er über den Dolmetscher.

Der Frankenberger schildert das Geschehen im Krankenhaus anders. Der Kosovare habe ihn gefragt, wer der Mann mit der Glatze und der Axt ist, der bei dem Vorfall mit dem Auto dabei war. „Ich sagte es ihm nicht.“ Daraufhin soll der Kosovare geäußert haben, dass sie die Person kriegen und umbringen werden. Bei der Polizei hatte das Opfer erklärt, dass der Kosovare gedroht habe, wenn er den Kumpel mit der Glatze finde, werde der zwei Meter tief in der Erde liegen, und: „Ich kriege Euch. Dann seid Ihr alle tot.“ Weil er sich von der Familie des Angeklagten bedroht fühlte, zog der Frankenberger aus der Stadt weg. Die Schwägerin erinnerte sich bei der Zeugenbefragung kaum noch an Details.

Obwohl die Staatsanwaltschaft für eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro plädierte, sprach Richter Janko Ehrlich den Angeklagten frei. „Eine Bedrohung, die strafrechtliche Folgen nach sich zieht, ist, wenn man sie direkt zu einer Person oder zu einem nahen Angehörigen dieser Person sagt“, begründete Richter Ehrlich sein Urteil. „Er bedrohte nicht Sie selbst und Sie waren sich nicht mehr sicher, ob er es zu Ihnen gesagt hat.“ Für einen Freispruch hatte auch der Verteidiger Rechtsanwalt Andreas M. Kohn aus Chemnitz plädiert. Das Urteil ist rechtskräftig.

zur Startseite