Aus dem Gerichtssaal Opfer fehlt zum zweiten Mal Zwei Männer sollen einen dritten geschlagen haben. Weil dieser wieder nicht vor Gericht erscheint, muss er zahlen.

© Symbolfoto: dpa

Döbeln. Trotz eines verhängten Ordnungsgeldes in Höhe von 200 Euro war der Geschädigte auch zum dritten Verhandlungstermin in der Verhandlung vorm Amtsgericht Döbeln nicht als Zeuge erschienen. Richterin Christa Weik musste das Verfahren erneut vertagen.

Vorgeworfen wurde einem 32-jährigen Mann aus Döbeln und einem 22-Jährigen aus Großweitzschen gefährliche Körperverletzung. Die beiden Männer sollen am 26. Dezember 2016 in der Nähe der Großdiskothek Staupitzbad in Döbeln einen Mann mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und als er zu Boden ging, auch noch getreten haben. Das Opfer erlitt unter anderem einen Bruch des Oberarmknochens, eine Nasenbeinfraktur und eine Fraktur des Jochbeinbogens (DA berichtete).

Am ersten Verhandlungstag gab der 32-jährige Angeklagte zu Beginn der Verhandlung an, sich nicht mehr an den Vorfall erinnern zu können. Den Geschädigten will er aber mit der Faust ins Gesicht und auf den Oberkörper geschlagen haben. „Getreten habe ich ihn nicht“, sagte er. Der Mittäter dagegen habe nicht geschlagen. „Er wollte den Streit schlichten“, so der 32-Jährige. Zeugen konnten in der ersten Verhandlung nicht zur Klärung des Vorfalls beitragen. Entweder hatten sie nichts gesehen oder sie konnten sich nicht mehr erinnern.

Zum zweiten Verhandlungstermin sagte einer der Polizisten, die von Anwohnern zum Tatort gerufen wurden, als Zeuge, dass der 32-jährige ihm gesagt hätte, dass er das Opfer in den Schwitzkasten genommen hätte. „Die Situation war aufgeladen“, sagte der Zeuge. Täter und Opfer waren zur Tatzeit stark alkoholisiert.

Zu der Auseinandersetzung soll es gekommen sein, weil der Geschädigte angeblich mit der Freundin eines der Angeklagten Drogen genommen hatte. Ein Drogentest erfolgte bei der Polizei allerdings nicht. Auf Frage von Richterin Weik, warum kein Drogentest gemacht wurde, konnte der Polizist in der Zeugenvernehmung nichts sagen.

Den Geschädigten, der in Siegen wohnt, hatte das Gericht aufgrund der Entfernung zum ersten Verhandlungstermin nicht als Zeugen geladen. Der Ladung zur zweiten Verhandlung blieb er unentschuldigt fern. Deshalb verhängte das Gericht gegen ihn ein Ordnungsgeld in Höhe von 200 Euro oder ersatzweise vier Tage Ordnungshaft.

Ein neuer Termin wurde festgesetzt. Weil das Opfer auch dem fern blieb, setzte Richterin Weik das Verfahren aus. Sie ordnete eine kommissarische Vernehmung durch einen Richter des Amtsgerichts Siegen an. Sollte der Geschädigte dort auch nicht erscheinen, wird er zum nächsten Verhandlungstermin vorm Amtsgericht Döbeln von der Polizei vorgeführt. Für sein zweites Nichterscheinen vor Gericht erhielt er erneut ein Ordnungsgeld. Diesmal in Höhe von 300 Euro oder ersatzweise drei Tage Ordnungshaft.

Von einer kommissarischen Vernehmung in Siegen hatte Weik bisher Abstand genommen. „Die Angeklagten können keine Fragen stellen und die Glaubwürdigkeit des Zeugen festzustellen, ist schwierig“, sagte sie.

zur Startseite