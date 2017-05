Aus dem Gerichtssaal Opfer bleibt auf über 3 500 Euro Schaden sitzen Eine Frau aus Leisnig stand wegen Computerbetrugs und Unterschlagung vor Gericht.

© Symbolfoto: dpa

Eine 30-jährige Frau aus Leisnig soll im Zeitraum vom 16. Juli bis zum 13. Oktober 2015 insgesamt 63 Mal mit einer Mastercard Geld von verschiedenen Geldinstituten abgehoben, Internetdienste genutzt und Tankstellenrechnungen bezahlt haben. Zur Nutzung der Geldkarte war sie nicht berechtigt. Dem Opfer entstand ein Schaden in Höhe von rund 3 430 Euro. Außerdem soll sie im Zeitraum zwischen dem 12. Juli 2015 und dem 28. März 2016 einen Pkw VW Passat, der ihr nicht gehörte, gemeinsam mit einer unbekannten Person für 1 000 Euro verkauft haben. Wegen der Straftaten stand sie jetzt vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurde ihr Computerbetrug und Unterschlagung.

Die Geldkarte gehörte dem damaligen Lebensgefährten der Beschuldigten. Mit ihm lebte sie in einem Haushalt und hatte gemeinsame Kinder. Im Juli 2015 hatte der Lebensgefährte einen schweren Unfall und erlitt einen Schlaganfall. Er lag drei Wochen im Koma. Noch heute leidet er an den Folgen. Er ist schwerstbehindert und sitzt im Rollstuhl. Als Zeuge kann er nicht vernommen werden, weil sein Sprachzentrum gestört ist.

Nach dem Unfall wurde der Bruder des Geschädigten vom Gericht als dessen Betreuer eingesetzt. In der Funktion war er auch für das Vermögen des Opfers verantwortlich. Weil er die Geldkarte nicht brauchte, forderte er sie von der Angeklagten nicht zurück. Erst als die Betreuungsstelle des Amtsgerichts Leipzig von ihm Rechenschaft über das Vermögen des Geschädigten verlangte, wurde er aktiv und forderte die Geldkarte, den Wohnungsschlüssel und weitere Dinge zurück. Doch da war das Konto leer und sogar der Dispokredit überzogen. Das Geld wurde von der Angeklagten bisher nicht zurückgezahlt. „Dass sie auf das Konto zurückgreift, wusste ich nicht“, sagt der Bruder des Opfers in der Zeugenbefragung.

Mit dem Passat verhielt es sich ähnlich. Der Geschädigte und die Angeklagte hatten zwei Fahrzeuge, den Passat und einen VW Golf. Obwohl die Beschuldigte den Golf fuhr, waren beide Pkws auf den Geschädigten zugelassen. Nach dem Unfall nutzte die Angeklagte den Passat. Mit ihm fuhr sie auch ins Krankenhaus, um den Geschädigten nach dem Unfall zu besuchen. „Ich nahm die Geldkarte zum Tanken“, gesteht sie in der Verhandlung. Weil sie die Karte schon nutzte, als der Geschädigte noch gesund war, hielt sie es auch nach dessen Unfall weiter so. Ob sie dazu berechtigt war, kann der Betreuer des Opfers nicht sagen.

Kein Führerschein wegen Drogen

Zur Tatzeit soll die Angeklagte ein Drogenproblem gehabt haben. Ob sie mit dem Geld auch Betäubungsmittel bezahlt hat, bleibt in der Verhandlung offen. Mit dem Passat wurde sie am 8. Januar 2016 von der Polizei erwischt. Sie hatte keinen Führerschein. Wegen ihres Drogenproblems musste sie den im Oktober 2015 abgeben. Als der Betreuer, um Kosten zu sparen, den Golf und den Passat stilllegen wollte, war der Passat verkauft. Die Beschuldigte hatte ihn für 200 Euro an einen Bekannten abgegeben. Angeblich war er kaputt. Auf Anraten des Betreuungsgerichts erstattete der Bruder des Geschädigten Anzeige.

Richterin Christa Weik stellt das Verfahren im Hinblick auf den Verkauf des VW Passat ein. Wegen des Computerbetrugs wird die Beschuldigte freigesprochen. „Er hatte ihr die Geldkarte und das Auto gelassen“, sagt Richterin Weik in der Urteilsbegründung. „Er als Betreuer ist nicht eingeschritten.“

