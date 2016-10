Opernabend im Kinosessel Der Görlitzer Filmpalast überträgt am Sonnabend „Tristan und Isolde“– mehr als fünf Stunden live aus New York.

Rolando Villazon (hier in „Romeo und Julia“) wird am 22. Oktober in der Oper „Don Giovanni“ im Görlitzer Kino zu erleben sein. © AP Photo/K. Joensson

Im Görlitz Filmpalast beginnt am Sonnabend wieder die Opernsaison. Oper im Kino? Funktioniert in Görlitz hervorragend. Kinoleiter Stefan Kretschmer: „Diese Reihe hat sich erfolgreich über die Jahre etabliert. So kann man Oper vor Ort genießen – ohne größere Reisestrapazen.“

Da die Liveübertragungen aus keiner geringeren als der Metropolitan Opera aus New York kommen, wären es tatsächlich größere Reisen, wollten Fans das ganz live vor Ort anschauen. Da sei Kino doch eine tolle Alternative. Zumal im Saal dann auch echte Opernatmosphäre spürbar sei, findet der Kinoleiter. Immerhin erscheinen die Opern-Kino-Besucher auch meist in Kleid oder Anzug. Im Kino wird entsprechend dekoriert und die Mitarbeiter kleiden sich ebenfalls schick. „Die üblichen Snacks und Getränke wie Popcorn oder Cola werden zu diesen Veranstaltungen eher selten verkauft, da sind es eher Sekt, Wein oder Säfte, die wir servieren“, sagt Stefan Kretschmer. In Pausen flimmern zudem Berichte über das Geschehen hinter den Opern-Kulissen über die Kinoleinwand, dadurch bekomme der Besucher eine gewisse Nähe zu der gesamten Aufführung.

Lieblingsopern der Görlitzer sind die Klassiker von Verdi und Mozart. Wagner hat es erfahrungsgemäß immer etwas schwieriger, den Saal zu füllen. Sie sind eben sehr lang, oft doppelt so lang wie andere Opern. Am heutigen Sonnabend lässt es das Kino trotzdem auf einen Versuch ankommen. Denn die Saison startet mit einer Neuproduktion von Wagners „Tristan und Isolde“. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle ist Nina Stemme in ihrer Paraderolle als Isolde zu erleben. Sage und schreibe 5,15 Stunden – inklusive Pausen – sind für die Übertragung angesetzt, die um 18 Uhr beginnt, und vor Ort in New York von zwölf Kameras verfolgt wird.

In Görlitz werden insgesamt zehn Opern übertragen:

8. Oktober, 18 Uhr: Wagner „Tristan und Isolde“, (deutsch)

22. Oktober, 19 Uhr: Mozart „Don Giovanni“, 3,45 Stunden, (Italienisch, mit deutschen Untertiteln)

10. Dezember, 19 Uhr: Saariaho „L’Amour de Loin“, drei Stunden, (Französisch, mit deutschen Untertiteln)

7. Januar, 19 Uhr: Verdi „Nabucco“, ca. drei Stunden (Italienisch, mit deutschen Untertiteln)

21. Januar, 19 Uhr: Gounod „Romeo et Juilette“, etwa 3,30 Stunden, (Französisch, mit deutschen Untertiteln)

25. Februar, 19 Uhr: Dvorák „Rusalka“, 4,05 Stunden, (Tschechisch, mit deutschen Untertiteln)

11. März, 19 Uhr: Verdi „La Traviata“, 2,55 Stunden, (Italienisch, mit deutschen Untertiteln)

25. März, 18 Uhr: Mozart „Idomeneo“, 4,20 Stunden, (Italienisch, mit deutschen Untertiteln)

22. April, 19 Uhr: Tschaikowsky „Eugen Onegin“, vier Stunden, (Russisch, mit deutschen Untertiteln)

13. Mai, 18.30 Uhr: Strauss „Der Rosenkavalier“, 4,50 Stunden, (Deutsch)

Karten für je 27 Euro gibt‘s an der Kinokasse

