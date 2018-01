Operetten-Revue im Oppacher Schützenhaus Die Solisten versprechen, mit Wiener Charme und ungarischem Temperament zu begeistern. Diese und weitere Veranstaltungen finden Sie im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Das Primavera-Ensemble aus Berlin lädt am Sonnabend, 17 Uhr, zu einer Operetten-Revue in das Oppacher Schützenhaus (August-Bebel-Straße 53) ein. Seit vielen Jahren begeistern die Berliner Künstler auf ihren Gastspielen zahlreiche Zuschauer und erobern in prachtvollen Kostümen mit Melodien von Strauss, Millöcker, Zeller und anderen Operettenkomponisten die Herzen der Musikliebhaber. Zu erleben ist ein prickelnder Operettencocktail mit Wiener Charme, ungarischem Temperament und Walzermelodien, gewürzt mit feurigen Csárdásklängen und Berliner Witz & Humor. Erstklassige Solisten in prachtvollen Kostümen lassen Sie für einen Augenblick den Alltag vergessen und entführen Sie in die zauberhafte Welt der heiteren Muse. Die musikalische Leitung übernimmt wie immer die virtuose Pianistin Daniela Müller, die mit ihrer charismatischen Ausstrahlung frech und charmant durch das Programm führt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, Karten kosten 23 Euro.

