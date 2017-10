Operette spielt im Kulturpalast

Mehr als fünf Millionen Euro Schaden entstanden an der Bühnentechnik. © Sven Ellger

Über eine Welle der Solidarität von anderen Dresdner Spielstätten freut sich Operetten-Intendant Wolfgang Schaller. Sein Haus war am 18. Oktober durch die fehlerhafte Bedienung der Sprühflutanlage unter Wasser gesetzt worden. Mehr als fünf Millionen Euro Schaden entstanden an der Bühnentechnik. Nun sucht Schaller fieberhaft nach Ersatzspielorten. Ein erstes Angebot kam jetzt von der Philharmonie.

Beide Orchester präsentieren sich am 5. November um 11 Uhr in einem Konzert im Kulturpalast – zunächst wird die Philharmonie spielen, den zweiten Teil bestreiten Solisten und das Orchester der Staatsoperette. Intendant Schaller will am Freitag über einen Ersatz-Spielplan im Dezember informieren. Das bedeute aber nicht, dass bis Ende des Jahres nicht im Kulturkraftwerk gespielt werden kann, so Operettensprecherin Wiemer. (SZ/kh)

