Operette könnte im Zirkuszelt spielen

Derzeit wird geprüft, ob die Operette nach dem 11. Januar im Zelt des Weihnachtszirkusses spielen könnte. © Sven Ellger

Derzeit wird geprüft, ob die Operette nach dem 11. Januar im Zelt des Weihnachtszirkusses spielen könnte. Darüber informierte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke). Das Projekt stehe noch nicht fest, es richtet sich vor allem nach den Kosten für Miete, Technik und Heizung. Bis zum 11. Januar spielt die Operette interimsweise auf der Vorbühne des Saales.

Derzeit sind die Handwerker nach dem enormen Wasserschaden vom Oktober im Saal schon fleißig. Es gebe ebenso Abstimmungen zur Technikbeschaffung und -reparatur, wie Klepsch sagt. Zwar gebe es eine gute Kommunikation zwischen dem Eigentümer des Kulturkraftwerkes, der Kommunale Immobilien Dresden (KID), und den Versicherungen, jedoch müsse in jedem Einzelfall geschaut werden, ob und in welchem Umfang Leistungen in Anspruch genommen werden. Wann der reguläre Spielbetrieb in der Operette wieder aufgenommen wird, steht derzeit noch nicht fest. (SZ/kh)

