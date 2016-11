Operation auf dem Krankenhausdach Die marode Hubschrauber-Plattform in Bautzen wird saniert. Eine Alternative ist ein Landeplatz in der Stadt.

Regelmäßig starten und landen auf dem Dach des Bautzener Krankenhauses die Rettungshubschrauber. Doch die Plattform ist marode und muss jetzt dringend saniert werden. Bis zu sechs Monate werden deshalb keine Helikopter die Klinik direkt anfliegen können. © Carmen Schumann

Fast zwei Wochen lang durften im Frühjahr dieses Jahres auf dem Dach des Bautzener Krankenhauses keine Rettungshubschrauber mehr starten oder landen. Wegen Schäden an der Oberfläche und defekter Technik hatte die Landesdirektion in Dresden die Plattform per Verfügung von einem Tag auf den anderen gesperrt. Erst nach eiligen Reparaturen konnte die Anlage wieder freigegeben werden. Eine peinliche Bauchlandung, welche sich die Klinikleitung in Zukunft ersparen möchte. Für satte eineinhalb Millionen Euro wird der Landeplatz deshalb nun in den nächsten Monaten auf Vordermann gebracht.

Die plötzliche Sperrung der Plattform durch die Behörde in Dresden war den Verantwortlichen im Krankenhaus sauer aufgestoßen. In einer Begründung für diesen Schritt hatte die Behörde moniert, dass die Heizung für den Hubschrauberlandeplatz seit Längerem ausgefallen sei. Normalerweise verhindert die Heizung, dass durch Temperaturschwankungen und eindringende Feuchtigkeit der Estrich, auf dem die Helikopter starten und landen, Schaden nimmt. Doch schon in früheren Gutachten waren dort Wölbungen und Risse vermerkt worden. Als im Mai neue Schäden auftraten und sich schon zuvor reparierte Risse wieder öffneten, zog die Landesdirektion die Notbremse. Die Rede war unter anderem von einer möglichen „Gefährdung des Luftverkehrs und für Dritte.“

Schäden wurden regelmäßig repariert

Trotz der schon zuvor festgestellten Mängel an der vor eineinhalb Jahrzehnten errichteten Plattform hatte nie eine Sperrung der Anlage zur Debatte gestanden, wie der Chef der Oberlausitz Kliniken, Reiner E. Rogowski, erklärte. Schäden waren regelmäßig im Rahmen der allgemeinen Unterhaltung repariert worden. Die Risse im Estrich wurden dabei mit einem speziellen Harz verschlossen. Jedoch hatte die Klinikleitung auch schon vor der Sperrung erkannt, dass das auf Dauer kein Zustand ist – und schon damals die Planungen für die Erneuerung des Landeplatzes ausgelöst.

Bereits in Kürze werden die Arbeiter mit der Sanierung der ruinösen Oberfläche beginnen, heißt es von der Klinikverwaltung. Die Bauleute werden dazu zunächst den alten Estrich herunterholen und später die Oberfläche mit einer robusten Aluminiumplatte überziehen. Darin stecken auch eine neue Heizung und eine neue Beleuchtung. Zudem entsteht ein sogenannter Bedienraum, in der ein Fachmann bei einem Notfall die ebenfalls neue Löschtechnik mit der Hilfe eines Joysticks steuern kann.

Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist mit Blick auf die kühlen Wintermonate noch offen. Zudem müsse die Feuerwehrtechnik erst noch abgenommen werden, wie Steffen Lahode, Sprecher der Klinikverwaltung erklärt. Fest steht aber, dass während der Bauarbeiten erneut keine Hubschrauber starten und landen können. „Wir müssen mit einer Sperrzeit von sechs Monaten rechnen“, so Steffen Lahode.

Neues Parkhaus fast fertig

Eine lange Zeit, in der die Klinikleitung bei eiligen Krankentransporten improvisieren muss. Bereits im Mai musste der Flugplatz in Litten als Alternative herhalten. Zwischen dem Flugplatz und der Klinik kam dann der Krankenwagen zum Einsatz. In dringenden Notfällen durften die Piloten in Absprache mit dem Notarzt damals allerdings dennoch auf dem gesperrten Krankenhausdach landen. Denkbar ist jetzt, dass die Patienten, die mit einem Rettungshubschrauber befördert werden, „eventuell auch mal auf dem Schützenplatz in ein Fahrzeug umgelagert werden“, wie Steffen Lahode erklärt. Die meisten Patienten, so hatte damals schon Reiner E. Rogowski erklärt, werden aber ohnehin mit einem Krankenwagen in die Klinik gebracht.

Bei den Kosten für die Sanierung hofft die Klinikleitung auf die Hilfe von der öffentlichen Hand. Die Fördermittel seien beantragt. „Wir sind zuversichtlich aus einem Investitionsprogramm bezuschusst zu werden, an dem sich Europa, der Bund und das Land beteiligen“, so Steffen Lahode.

Zuversicht herrscht derweil auch auf einer ganz anderen Großbaustelle des Klinikums. Im Sommer hatte der Bau des neuen Parkhauses an der Behringstraße begonnen – noch dieses Jahr soll alles fertig sein. Bereits ab Januar sollen in dem aus Fertigteilen zusammenmontierten Gebäude bis zu 170 Fahrzeuge Platz finden. Mit dem Neubau will die Klinikleitung vor allem die Parksituation auf dem Krankenhausgelände verbessern. Deshalb sind auch zwei Tarife geplant: Einer für das Parkhaus, einer für das Klinikareal. „Ziel ist es, dass die Patienten und Besucher generell im Parkhaus parken und das Gelände entlastet wird“, sagt Steffen Lahode. Der Bau des Parkhauses kostet knapp zwei Millionen Euro.

