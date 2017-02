Operation auf dem Klinikdach Die Hubschrauberplattform wird derzeit saniert. Handlungsbedarf besteht durchaus schon länger.

Die Arbeiten an der Hubschrauberplattform am Bautzener Krankenhaus laufen auf Hochtouren. Die Sanierung kostet rund anderthalb Millionen Euro. © Uwe Soeder

Am Bautzener Krankenhaus hat die Sanierung der Plattform für die Rettungshubschrauber begonnen. Für etwa eineinhalb Millionen Euro will die Klinikleitung den Landeplatz in den kommenden Monaten umfassend erneuern lassen. Die Bauleute haben dazu zunächst den alten Estrich heruntergeholt und werden nun die Oberfläche mit einer robusten Aluminiumplatte überziehen. Darin stecken auch eine neue Heizung und eine neue Beleuchtung. Auch die Löschtechnik wird erneuert. Die Plattform hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, nachdem die Landesdirektion die Anlage wegen baulicher Mängel für mehrere Tage gesperrt hatte. Im Mai waren im Estrich Wölbungen und Risse festgestellt worden. Erst nachdem die beseitigt worden waren, durften auf dem Dach der Klinik wieder Hubschrauber starten und landen. Während der mehrmonatigen Arbeiten kann die Plattform nicht genutzt werden. Die meisten Patienten kommen ohnehin mit dem Krankenwagen. Im Notfall könne ein Hubschrauber aber auch mal auf dem Schützenplatz landen, hatte die Klinikverwaltung im November angekündigt. (SZ/sko)

