Oper ab 18 Für ein neues Stück in Görlitz hat das Gerhart-Hauptmann-Theater eine Altersbegrenzung festgelegt. Darin geht es um das skandalöse Leben einer Gräfin.

Blick auf das Gerhart-Hauptmann-Theater in Görlitz. Ende Januar feiert hier die Kammeroper „Powder Her Face“ Premiere. © dpa

Am 28. Januar feiert die Kammeroper „Powder Her Face“ im Görlitzer Theater Premiere. Sehen kann das Stück aber nur, wer mindestens 18 Jahre alt ist, teilt eine Theatersprecherin mit. In der Oper geht es um das Leben der skandalträchtigen Margaret Campbell. Schauspielintendantin Dorotty Szalma inszeniert darin die letzten Lebensjahre der Gräfin von Argyll.

Während der Proben habe sich das Theater für die Altersbegrenzung entschieden, teilt die Sprecherin weiter mit. Die Gräfin von Argyll wurde demnach dank ihrer unbeschreiblichen Schönheit und ihres ausschweifenden Lebensstils nach ihrem Aufstieg in die adlige Gesellschaft schnell zum Liebling der Presse und zu einer der meistfotografierten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts.

Die Kammeroper „Powder Her Face“ von Komponist Thomas Adés und Librettist Philip Hensher zeigt das Leben und Scheitern dieser Frau und zeichnet ein Porträt einer schönen Frau und ihrem Kampf gegen das Vergessen. (SZ)

Premiere in Görlitz am 28. Januar, um 19.30 Uhr; um 18:45 Uhr Werkseinführung mit Dramaturg Gerhard Herfeldt; im Anschluss Premierenempfang im Foyer-Café

zur Startseite