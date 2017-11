Unbekannte stehlen Audi Weißwasser. Am Freitagmorgen hat eine Anwohnerin der Bruno-Bürgel-Straße bemerkt, dass ihr Audi Q 3 nicht mehr auf ihrem Grundstück stand. Unbekannte Täter hatten den Wagen über Nacht gestohlen. Der Halterin entstand 30.000 Euro Schaden. Nach dem grauen SUV mit dem Kennzeichen WSW RA 120 wird international gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt.

Polizei vollstreckt Haftbefehl Zittau. Die Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz haben am Donnerstag einen per Haftbefehl gesuchten 32-jährigen Polen dingfest gemacht. Der junge Mann reiste gegen 7.50 Uhr auf der Friedensstraße ein und wurde von der Polizei kontrolliert. Dabei kam ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Zittau zum Vorschein. Da der Pole im Februar 2015 nicht zur Hauptverhandlung erschienen ist, wurde Sitzungshaft angeordnet. Dem konnte sich der 32-Jährige nun nicht mehr entziehen. Es folgte die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Zittau und schließlich die Einlieferung in das Gefängnis.

Hauswand mit Hakenkreuz beschmiert Löbau. Am Donnerstagvormittag hat die Polizei in Löbau erkannt, dass Unbekannte an der Mozartstraße zwei Hakenkreuze und eine verbotene Parole an eine Hauswand und den Gehweg gesprüht hatten. Die Schmierereien werden beseitigt. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole aufgenommen.

Hund rennt gegen Lkw Weißwasser. Am späten Donnerstagnachmittag gab es auf der Lutherstraße einen Unfall. Dort riss sich ein Hund los und rannte auf die Straße, wo er mit einem vorbeifahrenden Lkw zusammenstieß. Das Tier überlebte den Unfall nicht. Sachschaden am Truck entstand keiner.

Opelfahrer stößt mit Hirsch zusammen Boxberg. Am Donnerstagabend ist 55-jähriger Opel-Fahrer auf der B 156 nach dem Boxberger Ortsausgang mit einem kapitalen Hirsch zusammengestoßen. Das Tier lief auf die Fahrbahn, als der Autofahrer von Boxberg in Richtung Uhyst unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer unverletzt blieb. Der Hirsch hatte weniger Glück und verendete an der Unfallstelle. Am Auto entstand 10.000 Euro Schaden.

Junger Mann fährt angetrunken Auto Gablenz. Am Donnerstagmorgen haben Polizisten auf der Dorfstraße in Gablenz einen 29-jährigen VW-Fahrer mit Alkohol am Steuer erwischt. Die Polizisten bemerkten bei der Kontrolle, dass der Mann eine Alkoholfahne hatte. Ein Test bestätigte den Geruchssinn der Beamten, denn das Gerät zeigte einen Wert von umgerechnet 0,56 Promille an. Für diesen ordnungswidrigen Verstoß drohen dem 29-Jährigen nun mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit dem Fall befassen.