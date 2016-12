Opelfahrer landet an Hauswand Ein 31-Jähriger lässt sich von einer Grundstücksumfriedung nicht stoppen – und kriegt jetzt jede Menge Ärger.

War es zu viel Glühwein? Oder Bier und Schnaps? Das werden wohl erst die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Auf jeden Fall war in der Nacht zum Zweiten Advent deutlich zu viel Alkohol im Spiel, als ein 31-Jähriger sich ans Steuer seines Opel Astra setzte. Der Mann fuhr laut Polizeibericht gegen 23.45 Uhr auf der Goethestraße in Weinböhla. An der Einmündung zur Sachsenstraße überquerte er diese in gerader Richtung. Dann war die nächtliche Fahrt zu Ende: Das Fahrzeug durchbrach die gegenüberliegende Grundstücksumfriedung. Zum Stehen kam er erst an der Hauswand.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine mögliche Ursache dieses Ausflugs auf Privatgelände: Der Autofahrer stand mit 1,76 Promille unter Alkoholeinwirkung. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7 000 Euro.

Das dürfte aber nicht das einzige Problem des Opelfahrers sein. Ihm droht nach diesem Vorfall nicht nur der Verlust der Fahrerlaubnis, sondern auch noch eine heftige Geldstrafe. Und Ärger mit der Versicherung dürfte es bei diesem Alkoholwert auch geben. (SZ)

