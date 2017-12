Opel verunfallt auf kurviger Strecke Auf der S111 bei Deutsch-Paulsdorf ist eine Fahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Offenbar war sie für die winterlichen Verhältnisse zu schnell unterwegs.

Der Opel musste abgeschleppt werden. © Danilo Dittrich

Deutsch-Paulsdorf. Eine verletzte Fahrerin und ein total beschädigter Opel sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der S111 bei Deutsch-Paulsdorf zugetragen hat. Eine 24-Jährige ist dort gegen 7 Uhr unterwegs gewesen, als sie auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto landete schließlich im Straßengraben. „Offenbar ist sie für die winterlichen Verhältnisse etwas zu schnell gefahren“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden am Auto beträgt etwa 9000 Euro. Den Wagen nahm ein Abschleppdienst mit. (szo/tc)

