Opel überschlägt sich In einer Rechtskurve auf der B 175 verliert ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug.

© Symbolbild: dpa

Ein 22 Jahre alter Fahrer eines Opel kommt auf der Bundesstraße 175 in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Nach einem Überschlag mit dem Pkw, blieb er auf dem Feld stehen. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 17.55 Uhr fuhr am Sonntag ein 22-jährige Fahrer eines Pkw Opel die B 175 in Richtung Penig. In Höhe des Abzweigs Rochlitzer Berg kam der Opel in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Feld stehen. Dabei erlitt der Opel-Fahrer leichte Verletzungen. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4 000 Euro. (DA)

