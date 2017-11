Opel über Nacht gestohlen

Niederwiesa. Ein am Montagabend, gegen 18 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße abgestellter Audi A4 Quattro war am heutigen Dienstag, gegen 7 Uhr, verschwunden. Die Soko „Kfz“ des Landeskriminalamtes Sachsen wird sich dieses Falls annehmen. Der fünf Jahre alte, dunkelblaue Pkw hat einen Wert von rund 20000 Euro.

Auf gestohlenen Fahrrädern auf und davon

Rochlitz. Zwei in der Schützenstraße mit einem Seilschloss gesichert abgestellte Fahrräder wurden am Montag, zwischen 18 und 20 Uhr, von bisher unbekannten Dieben entwendet. Der Besitzer (40) eines schwarzen Trekkingrades „Giant“ und der 17-Jährige eines grau-schwarzmetallicfarbenen Enduro-Bikes „Giant“ fanden ihre Räder nicht mehr am Abstellort vor. Dem 40-Jährigen entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro, dem 17-Jährigen in Höhe von etwa 1500 Euro.