Opel rammt Baum

Heidenau. Ein 29 Jahre alter Mann bemerkte am Sonntagnachmittag, dass Unbekannte seinen Pkw-Anhänger gestohlen haben. Der Hänger der Marke Boeckmann hatte vor einer Lagerhalle an der Hauptstraße in Heidenau gestanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Bargeld gestohlen

Klipphausen. In der Nacht zum Sonntag zerschlugen Unbekannte ein Fenster an einem Firmengebäude an der Dresdner Straße in Klipphausen und gelangten so ins Haus. Dort brachen sie eine Bürotür und einen Stahlschrank auf. Aus diesem stahlen sie eine Kassette mit Bargeld. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.