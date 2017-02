Opel-Rambo ramponiert Autos

Fahrkartenautomat gesprengt

Zeit: 11.02.2017, 20.40 Uhr bis 12.02.2017, 10.20 Uhr

Ort: Dresden-Mickten

In der Nacht von Samstag zu Sonntag sprengten Unbekannte an der Straße Am Trachauer Bahnhof einen Fahrkartenautomaten der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Täter Pyrotechnik für die Sprengung nutzten.

Allerdings gelang es ihnen nicht, die Kassette mit dem Bargeld zu rauben. Der Sachschaden wird mit rund 20000 Euro beziffert. (szo)