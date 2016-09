Opel kollidierte mit Skoda

Dippoldiswalde. Bei einem Zusammenstoß wurden zwei Personen am Dienstagmorgen schwer verletzt. Die 15-jährige Fahrerin eines Mopeds der Marke Simson fuhr auf der Rabenauer Straße in Richtung Rabenau, als ein siebenjähriges Mädchen von rechts auf die Straße lief. Bei dem Zusammenstoß wurden beide schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Großenhain entgegen.

Altenberg. Unbekannte klauten Montagnacht in Altenberg zwei Kettensägen und einen Benzinkanister. Die Täter drangen auf der Römerstraße gewaltsam in einen Kleintransporter des Typs Pfau ein und stahlen eine Kettensäge und einen Benzinkanister. Eine weitere Kettensäge entwendeten die Täter aus einer Werkzeugkiste, die neben dem Fahrzeug stand. Der Wert der Gegenstände wurde auf insgesamt 700 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt etwa 100 Euro.

Tharandt. Auf der Wilsdruffer Straße in Tharandt kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagabend den 22-jährigen Fahrer eines VW Caddys. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Opel prallte gegen Skoka

Sebnitz. Bei einem Zusammenstoß wurde eine 29-Jährige leicht verletzt. Am Dienstagmittag fuhr die 63-jährige Fahrerin eines Opel auf der Bahnhofstraße in Richtung Markt in Sebnitz. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Neustädter Straße stieß sie mit einem Skoda zusammen, dessen 29-jährige Fahrerin von der Bahnhofstraße auf die Neustädter Straße abbiegen wollte. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.