Opel kollidiert mit Opel

Opel prallt gegen Baum

Großenhain. Am befuhr Ein 70-jähriger Opel-Fahrer, der am Mittwochnachmittag auf der Öhringer Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, wollte einem Kleintier ausweichen, das die Fahrbahn querte. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Baum summiert sich auf rund 15200 Euro.