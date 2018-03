Opel knallt gegen Ampel Das Spiel von Hell und Dunkel wurde am Freitagmorgen einem Autofahrer auf der Antonstraße zum Verhängnis. Beim Rechtsabbiegen in eine Unterführung drehte er etwas zu doll am Lenkrad.

zurück Bild 1 von 3 weiter Techniker und Feuerwehr kümmern sich um die angefahrene Ampel - im Hintergrund der demolierte Tigra. © Tino Plunert Techniker und Feuerwehr kümmern sich um die angefahrene Ampel - im Hintergrund der demolierte Tigra.

Der zerknautschte Tigra.

Das Drama aus der Distanz.

Dresden. Rechtsabbiegen gehört im Straßenverkehr eigentlich zu den leichteren Aufgaben, besitzt allerdings seine Tücken. Wenn sich zum Beispiel im toten Winkel die Fahrräder von hinten nähern oder gar gegen die Fahrtrichtung radelnd von vorne kommend für sich die Vorfahrt behaupten. Wechseln in so einer unübersichtlichen Situation auch noch abrupt die Lichtverhältnisse, weil das Auto von der sonnenüberfluteten Straße kommend in eine finstere Unterführung einbiegt, wird es richtig kritisch.

So einer Situation sah sich am Freitagmorgen der Fahrer eines Opel Tigras auf der Antonstraße ausgesetzt: Der blaue Wagen wollte rechts in die Leipziger Straße einbiegen und blinkte auch brav in die richtige Richtung. Offenbar aber fühlte er sich vom lebhaften Fahrradverkehr so abgelenkt, dass er beim finalen Abbiege-Versuch das Lenkrad dermaßen verriss, dass er plötzlich selbst auf dem Radweg landete und in der Unterführung abrupt zum Stehen kam - hart gebremst durch einen Ampelmast.

Polizeibericht vom 2. März zurück 1 von 2 weiter Küchenbrand 01.03.2018, gegen 10.41 Uhr / Dresden-Striesen Am Donnerstagmorgen brannte es in der Küche einer Wohnung an der Dornblüthstraße. Bei Ankunft der Feuerwehr hatte sich die 41-jährige Wohnungsinhaberin mit ihrer elfjährigen Tochter bereits in Sicherheit gebracht. Der alarmierte Rettungsdienst brachte die beiden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehrleute aus Striesen konnten den Brand mittels C-Rohr schnell löschen. In Mitleidenschaft gezogen wurden mehrere Küchengeräte, den Kühlschrank, die Dunstabzugshaube und einen Teil der Küchenmöbel. Die Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Einbruch in Imbiss 28.02.2018, 22 Uhr bis 01.03.2018, 7 Uhr / Dresden-Strehlen In der Nacht zu Donnerstag öffneten Einbrecher gewaltsam das Glasschiebefenster einer Imbissbude auf der Lockwitzer Straße und stahlen ein Fleischmesser sowie eine unbekannte Menge an Getränken. Abschließende Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Ampel überstand die Kollision auf den ersten Blick unbeschadet, sie sendete weiter Lichtzeichen in die Welt. Später widmeten sich Techniker der Anlage. Doch der Tigra machte keinen guten Eindruck, davon zeugte die massiv zerknautsche Motorhaube des kleinen Flitzers. Ein Rettungswagen eilte dem Fahrer zur Hilfe und die Polizei kümmerte sich um die genaue Unfallursache. (stb)

