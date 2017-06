Opel knallt auf Skoda In Bad Gottleuba-Berggießhübel hat es am Morgen gekracht. Die S 174 war mehrere Stunden voll gesperrt.

© Marko Förster

Bad Gottleuba-Berggießhübel. Erneut hat es in Bad Gottleuba-Berggießhübel gekracht. Auf der Giesensteiner Höhe knallte es am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 07.30 Uhr prallten ein Opel Vivaro und ein Skoda Roomstar zusammen. Die 40-jährige Skodafahrerin war von Berggießhübel in Richtung Bad Gottleuba unterwegs, als der Opel eines Schlüsseldienstes aus einer Grundstücksausfahrt kam.

Sowohl der 42-jährige Opelfahrer, wie auch die Fahrerin des Skoda erlitten Verletzungen und kamen ins Helios-Klinikum nach Pirna. Die Kameraden der Feuerwehr Berggießhübel banden ausgelaufenes Flüssigkeiten und klemmten die Batterien beider Fahrzeuge ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 10000 Euro. Die Polizei ermittelt. Die Staatsstraße 174 war bis gegen 9.40 Uhr voll gesperrt.

