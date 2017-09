Opel-Fahrer hat zu viel Alkohol getrunken In Weißwasser stoppt die Polizei einen Autofahrer: Der war betrunken und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Bei Einbruch der Dunkelheit haben Beamte des Polizeireviers Weißwasser am Sonnabend in Weißwasser auf der Heinrich-Heine-Straße den Fahrer eines Pkw Opel gestoppt und kontrolliert. Während dieser Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-jährigen Mannes wahrgenommen werden. Der im Anschluss durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,7 Promille.

Weiterhin konnte der Opel-Fahrer keine Fahrerlaubnis vorweisen. Diese wurde ihm bereits wegen ähnlicher Delikte entzogen. Abermals muss der Bürger mit Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen. Der Staatsanwalt wird sich der Sache annehmen. (szo)

