Opel fährt zwei Wildschweine tot In Polenz gerät ein Pkw in eine Rotte. Der Fahrer bleibt unverletzt.

© Symbolbild: AP

Neustadt. In der Nacht zu Dienstag kam es auf der S 159 zu einem Wildunfall, den zwei Tiere nicht überlebten. Gegen 23.20 Uhr war ein 67-Jähriger mit einem Opel zwischen Langenwolmsdorf und Neustadt im Ortsteil Polenz unterwegs, als unvermittelt eine Rotte Wildschweine über die Fahrbahn lief. Der Mann konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. Zwei Tiere wurden von dem Auto angefahren und verendeten noch am Unfallort. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 3 000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (szo)

