Opel fährt gegen parkende Autos Ein 54-Jähriger ist mit seinem Wagen am Donnerstagnachmittag auf der Rauschwalder Straße in Görlitz unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam – und hohen Sachschaden verursachte.

Symbolbild. © Friso Gentsch/dpa

Ein Opel-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Rauschwalder Straße in Görlitz einen Unfall verursacht, in dem vier parkende Fahrzeug involviert gewesen sind. Der 54-Jährige war in Richtung Cottbuser Straße unterwegs, als er laut einem Polizeisprecher in Höhe der Einmündung Spremberger Straße aus bisher ungeklärter Ursache ausgangs einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen kollidierte dort mit zwei Opels, einem Mazda und einem VW. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt etwa 21000 Euro. (SZ/tc)

