Opel erfasst Fußgänger Bei Überqueren der Meißner Straße wurde der Mann von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Ein Fußgänger ist in Radebeul von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 59-Jährige wurde am Donnerstagmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mann wollte die Meißner Straße in Höhe Forststraße überqueren. Dabei wurde er von einem 27 Jahre alten Opelfahrer erfasst, der in Fahrtrichtung Dresden unterwegs war und gerade eine Fahrzeugkolonne überholte.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger prallte der Opel noch gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Mast. Dabei wurde auch der Fahrer verletzt. Er wurde ebenso in ein Krankenhaus eingeliefert, so eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden.

Der Verkehrsunfalldienst der Dresdner Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (SZ)

