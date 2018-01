Opel durchbricht Kontrollstelle Die Polizei hat in und um Weißwasser rund 200 Personen und knapp 115 Fahrzeuge überprüft. Zwei Fälle in Bad Muskau und Krauschwitz ragen dabei heraus.

Symbolbild. © Paul Zinken/dpa

Bad Muskau/Krauschwitz. Insbesondere in und um die Stadt Weißwasser ist die Polizei seit Montag verstärkt im Einsatz gewesen. Die Bereitschaftspolizei unterstützte die Streifen des örtlichen Reviers. Dabei kontrollierten die Streifen im Stadtgebiet von Weißwasser, sowie in Gablenz, Bad Muskau und Krauschwitz insgesamt rund 200 Personen und knapp 115 Fahrzeuge.

So stoppten Bereitschaftspolizisten in der Nacht zum Mittwoch auf der Berliner Chaussee in Bad Muskau einen in Polen zugelassenen Opel. Am Steuer saß ein 31-jähriger Mann, der zuvor über die Neißebrücke nach Deutschland einreiste. Eine Überprüfung ergab, dass der Betroffene bereits mit Fahrzeugdiebstählen in Verbindung stand. Im Opel fanden die Beamten diverse Utensilien sowie Werkzeuge, die laut Polizei für Autodiebstähle genutzt werden können. Zudem war der 31-jährige Deutsche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizisten stellten die Geräten sicher, erhoben die Personalien, leiteten ein Strafverfahren zu der „Schwarzfahrt“ ein und untersagten die Weiterfahrt. Da ihm aktuell keine weitere Straftat zugerechnet werden konnte, blieb den Beamten nichts anderes übrig, als den Mann wieder ziehen zu lassen.

In der Nacht zum Donnerstag hat dann ein im Raum Zary zugelassener Opel Vectra bei Krauschwitz eine Kontrollstelle durchbrochen. Der Wagen überrollte sogar einen Stopp-Stick, den die dort positionierte Streife der Bereitschaftspolizei auslegte. Der Opel fuhr über die Grenzbrücke nach Polen, die sächsischen Polizisten hinterher. Sie fanden das Auto einige hundert Meter hinter der Grenze. Der Stopp-Stick wirkte – ein Reifen des Vectra war luftleer. Am Steuer saß ein 60-jähriger Mann, gegen den aus polizeilicher Sicht nichts vorlag. Das ergab eine genaue Prüfung seiner Identität.

Warum er den Zeichen und Weisungen der Beamten nicht gefolgt war, konnte er laut Polizei selbst nicht so genau erklären. Eine Streife der polnischen Polizei entließ den Mann anschließend. Für das Nicht-Beachten des Anhaltesignals kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf ihn zu.

Die Polizei wird die Kontrollen im grenznahen Raum sowie auf der A4 in den kommenden Wochen fortsetzen. (szo/tc)

