Opel-Autohaus schließt zum Jahresende Die Kunden werden von anderen Händlern weiterbetreut. Über 60 Jahre Tradition gehen zu Ende.

Das Autohaus der Mobilforum-Gruppe an der Bundesstraße B 170 in Dippoldiswalde schließt zum Jahresende, wie das Unternehmen informierte. Das Autohaus hat die Marken Suzuki und Opel vertreten. Der Händler- und Servicevertrag mit Suzuki ist Ende Oktober ausgelaufen. Die Marke Suzuki bleibt aber in Dippoldiswalde vertreten. Das Autohaus Siebeneicher in Dippoldiswalde hat sie übernommen.

Der Vertrag mit Opel endet am 31. Dezember. Hier werden die Kunden ab dem neuen Jahr vom Autohaus Dresden betreut. Bis zum Jahresende steht das Autohaus in Dippoldiswalde noch für seine Kunden bereit. Vielen Dippoldiswaldern ist es noch unter dem früheren Namen Opel Schneider bekannt. Der Familienbetrieb ist 1949 gegründet worden. Damals hat Kurt Schneider mit der Reparatur von Fahrzeugen begonnen. Später hat er als Markenwerkstatt für Skoda gearbeitet. 1980 ist sein Sohn Gerold in das Unternehmen eingestiegen. Er hat 1991 die Vertretung für Opel in der Region Dippoldiswalde übernommen. Das Unternehmen ist dann auf über 20 Mitarbeiter gewachsen. 2007 hat es noch als zweite Marke Suzuki ins Angebot aufgenommen.

Im Januar 2009 geriet das Unternehmen aber in finanzielle Schwierigkeiten und musste Insolvenz anmelden. Damals hat erst der Verwalter den Betrieb weitergeführt und ihn schließlich im September 2009 an die Mobilforum Gruppe verkauft. Diese führte den Betrieb mit den beiden Marken weiter. Sie hat sich jetzt aber anders orientiert. Die Gruppe legt ihren Fokus auf die Premiummarken BMW, Cadillac, Corvette, Camaro und Infiniti, wie das Unternehmen mitteilt. Opel und Suzuki gehören nicht mehr dazu. Mobilforum ist weiter in Dresden, Pirna, Freiberg und anderen Orten aktiv. (SZ/fh)

