Opel auf die Seite gekippt In einer Kurve verliert ein 18-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Der Jugendliche und seine Beifahrerin werden verletzt.

Siebenlehn. Ein 18 Jahre alte Fahrer eines Opels und seine 21-Jährige Beifahrerin sind am Dienstagabend bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 22.20 Uhr auf der Weststraße (S 195) aus Richtung Siebenlehn in Richtung Hirschfeld unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über den Wagen, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, bevor das Auto wieder auf die Fahrbahn schleuderte und auf der Seite zum Liegen kam. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschaden liegen der Polizei noch nicht vor. (DA)

