Opas Verkehrssünden Nicht nur Akten aus der Stadtverwaltung lagern im Rathaus. Dort findet sich sogar ein altes Dienst-Tagebuch der Görlitzer Polizeiwache Salomonstraße.

Ordnungsmacht aus alten Zeiten: So sahen 1924 Verkehrsposten der preußischen Schutzpolizei aus. © Bundesarchiv

Wahrscheinlich hat jeder von uns irgendwann mal im Stau gestanden und schwitzend das Chaos verflucht, gerade erst bei den jüngst gehäuft auftretenden Görlitzer Straßenbaustellen. In dieser Situation denkt man mit Wehmut an die „gute alte Zeit“. Doch wie war es in den „Goldenen Zwanzigern“ tatsächlich mit dem Straßenverkehr in der Neißestadt bestellt?

Ein aufgefundenes Tagebuch der Polizeiwache Salomonstraße 23 aus den Jahren 1925 bis 1927 kann über Verkehrs- und andere Probleme unserer Großväter berichten. Im Jahr 1927 waren bei 91 037 Einwohnern in Görlitz 672 Personenkraftwagen, 165 Lastkraftwagen sowie 465 Krafträder und 165 Kleinkrafträder zugelassen. Außerdem beförderten 32 Kraftdroschken (Taxis) und immerhin noch vier Pferdedroschken zahlungswillige Fahrgäste. Zum Vergleich: Heute sind in der rund 55 000 Einwohner zählenden Stadt weit über 30000 Pkw zugelassen. Die Zahlen überraschen nicht, zeugen aber sehr eindrucksvoll von dem gewaltigen Wachstum des individuellen Personenverkehrs. Nun könnte man anhand der genannten Zahlen vermuten, dass es auf den Görlitzer Straßen damals recht beschaulich zugegangen sein sollte. Aber bei der Beschäftigung mit besagtem Tagebuch erkennt man recht schnell, dass trotz der geringeren Zahl von Automobilen durchaus Obacht und Vorsicht vonnöten war. Am 12. Juli 1925 fuhr ein Auto auf der Jakobstraße vom Wilhelmsplatz in Richtung Jakobstunnel. Der Fahrer bog plötzlich, und ohne, wie damals sogar vorgeschrieben, zu hupen, in die Autowerkstatt Knauer ein. Dabei erfasste er auf dem Fußweg eine Köchin. Diese klagte über starke Schmerzen und zerrissene Unterwäsche.

Nicht immer gingen die Gefahren von den Autos aus. Am 2. Juli 1925 eilte gegen 12.45 Uhr ein Polizeiunterwachtmeister seinem Kollegen auf der Moltkestraße zu Hilfe. Dort hatte sich ein gewaltiger Menschenauflauf von 150 Personen gebildet. Was war geschehen? Ein Görlitzer Kaufmann überholte mit seinem Automobil einen Gymnasiasten und dessen Mutter. Dabei spuckte ihm der 16-jährige Schüler einen Kirschkern ins Gesicht. Der erboste Fahrer sprang aus dem Wagen und verabreichte dem Jungen einige Ohrfeigen. Darauf wiederum sprang die entrüstete Mutter auf das Auto und versuchte handgreiflich den völlig verblüfften Chauffeur am Weiterfahren zu hindern. Der Volkszorn richtete sich gegen den Wagenlenker und seinen Beifahrer. Die Polizisten ermittelten die Personalien der Insassen des Wagens und mussten danach verblüfft feststellen, dass die Urheber der Auseinandersetzung verschwunden waren. Der Mutter war wohl klar geworden, dass die Ohrfeigen für ihren etwas ungeratenen Sohn doch nicht ganz unverdient waren.

Leider geschahen damals, wie auch heute, auch sehr tragische Unfälle. Am 18. September 1925 fuhr ein Automobil, besetzt mit sieben Personen, von Görlitz nach Ober-Rengersdorf. Es war bereits dunkel. Ein anderer Wagen näherte sich mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Der Fahrer des vollbesetzten Wagens verlor durch das grelle Licht die Übersicht. Die Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Die Insassen des offenen Wagens wurden durch den Aufprall auf die Straße und gegen das andere Auto geschleudert. Einer der Schwerverletzten starb dann kurz nach seiner Einlieferung in das Städtische Krankenhaus.

Das Polizeitagebuch enthält noch viele tragische, aber sehr oft eben auch skurrile Begebenheiten, über die wir heute eigentlich nur noch lächeln können. Ehestreitigkeiten zum Beispiel, bei denen die Polizei schlichten musste, grölende Betrunkene und Wohnungseinbrüche raubten den Polizisten damals sehr oft die Ruhe. Wenn man so will, lebte es sich damals also durchaus nicht unbedingt viel ruhiger und vor allem nicht sicherer als heute.

