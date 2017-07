Opa Uhlemann und die Tücken der Demografie In Rathen sind einige Bauern viel älter geworden, als Statistiken vermuten lassen. Einer von ihnen starb vor genau 100 Jahren.

Der ehemalige Hof von Opa Uhlemann in Oberrathen um 1920. Von den dortigen ehemals elf Bauernwirtschaften existiert mit dem „Steiner-Hof“ nur noch eine einzige.

Die Leute werden angeblich immer älter. Wegen des „demografischen Wandels“ müssen wir immer länger arbeiten. Wenn wir irgendwann in Rente gehen dürfen, sind wir selbst schon fast vergreist, sollen aber noch viele glückliche Jahre vor uns haben. Ein eigenartiges Szenario. Doch stimmt das überhaupt und so pauschal? Schaut man sich die Mortalität, also die Sterberate vergangener Zeiten an, so ist auffällig, dass viele Menschen tatsächlich sehr jung starben. Vor allem die Kindersterblichkeit war enorm hoch. Von acht geborenen Kindern einer Familie überlebten im 19. Jahrhundert manchmal nur drei das 10. Lebensjahr. Heute stirbt fast kein Kind mehr. Dafür gibt es aber auch kaum noch Familien mit acht Kindern. Darum steigt auch die Bevölkerungsentwicklung zu der Zeit vor 200 Jahren trotzdem nicht an.

Überdurchschnittlich viele Menschen unserer Gegend sind damals als Steinbrecher an Lungenkrankheiten gestorben, als Fischer und Schiffer umgekommen oder ließen bei Arbeitsunfällen auf Baustellen und im Wald ihr Leben. Diese Mortalitätsrate dürfte aber durch die heutige Entwicklung ebenfalls aufgehoben sein. Allein das damals weniger verbreitete Rauchen verursacht heute mehr Lungenerkrankungen als es Steinbrecher gegeben hat. Die Ursachen für den enormen Anstieg aller Krebserkrankungen sind noch nicht bekannt, dürften aber in einer generell verschmutzteren Umwelt zu suchen sein. Ein sehr hohes Risiko ist mit Unfällen im Straßenverkehr und im Haushalt verbunden. Ein anderer wesentlicher Krankheitsfaktor unserer Tage ist der Stress mit all seinen Symptomen. Insgesamt ergibt sich aber auch hier kein großer Unterschied in der Mortalitätsziffer, also dem Verhältnis der Anzahl von Sterbefällen zum Durchschnittsbestand einer Population.

Bleibt noch das Alter. Sind die Menschen früher wirklich nicht so alt geworden? Betrachten wir den als „Opa Uhlemann“ bekannten August Uhlemann. Er wurde am 21. Mai 1826 als fünftes Kind des Bauern Johann Karl Gottfried Uhlemann in Oberrathen geboren. Als August 13 Jahre alt war, starb sein Großvater Johann Christian Uhlemann, im betagten Alter von 91 Jahren. Damit war er aber keine Ausnahme. Der 1744 verstorbene Page Carl Heinrich von Grunau, berühmt durch sein „Pagenbett“ auf der Festung Königstein, erreichte gar ein Alter von 107 Jahren. Auch der 1797 geborene Bauer Johann Traugott Gottlob Krämer konnte mit 91 Jahren auf ein langes Leben zurück blicken. Und Opa Uhlemann? Er wurde Bauer wie seine Vorfahren, heiratete und zeugte Kinder. Mit 74 Jahren setzte er sich zur Ruhe, verkaufte seinen Hof und ließ sich am anderen Elbufer, in einem Häuschen gleich neben der Gaststätte „Rosengarten“ nieder. Hier starb er am 25. Juli 1917, wie sein Großvater mit 91 Jahren.

Die Aussage eines generell früheren Todes in vergangenen Zeiten stimmt also nicht. Der große Unterschied besteht jedoch in der Entwicklung der Bevölkerungszahl, der sogenannten Populationsdichte. Keine Pest-Epidemie und kein Krieg der vergangenen Jahrhunderte hat eine solche Dezimierung der Bevölkerung geschafft, wie wir sie aktuell in den letzten 25 Jahren erleben. Die Hauptursache dieser Entwicklung ist aber nicht das imaginäre Gespenst des „demografischen Wandels“, sondern vor allem die „effizientere“ Wirtschaft.

In Dörfern wohnten seit Jahrhunderten Menschen, die sich meist selbst von ihrer Scholle ernährten. Das Kapital braucht aber keine Selbstversorger sondern Konsumenten. Zum Konsumieren braucht man Geld. Zum Geldverdienen braucht man Arbeit und diese wiederum gibt es nunmehr in der Stadt und selten auf dem Dorf. Der vielgepriesene Tourismus ist nur ein schwacher Trost. Während die Ballungsräume aus allen Nähten platzen, sterben die Dörfer aus. Das Rentensystem hat damit vordergründig nichts zu tun. Hier sind dennoch der Staat und seine Politiker gefragt, um ein neues System zu entwickeln und nicht die veränderte Demografie mit „Rentner-Dörfern“ als Sündenbock zu präsentieren.

Das statistische Sterbealter eines Mannes unserer Tage beträgt 78 Jahre. Opa Uhlemann hatte es gut. Er war 91 Jahre auf unserem Erdenrund und man wünscht ihm wie jeden, dass sie glücklich waren. Sein Bauernhof beherbergt jetzt ein Kinderheim, in dem auch minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind. Auch eine „demografische Veränderung“.

