OP am offenen Herzen Die „Langebrücker Wüstenoldies“ erzählen in Radeberg von ihrem Rallye-Abenteuer Dresden-Banjul. Für einen guten Zweck.

Vater und Sohn bei der „OP am offenen Herzen“. In Marrakesch musste der Motor komplett auseinandergebaut werden. Dank der einheimischen Helfer war das letztlich kein Problem … © privat

Gut 8 000 Kilometer von Radeberg nach Banjul im afrikanischen Gambia. Im VW-Transporter. Durch die Wüste, auf holperigen Landstraßen, bei brütender Hitze. „Ein Männerabenteuer“, sagt Ulrich Knöpfle.

Ein Männerabenteuer für einen guten Zweck. Denn der Langebrücker Ulrich Knöpfle, Radebergs langjähriger Polizeichef, hatte sich Anfang Dezember gemeinsam mit Andreas Wiese, Edgar Hartel und Andreas Karsdorf auf den Weg nach Afrika gemacht. Mit der Rallye Dresden-Banjul. Was natürlich für die „Langebrücker Wüstenoldies“ – wie sich die beiden Zweier-Teams für die Tour nannten – ein echtes Abenteuer war. Aber sie hatten zuvor eben auch Spenden gesammelt, die sie in Afrika verteilten – zudem werden am Ende der Rallye die Fahrzeuge vor Ort versteigert. Das Geld ist in ein Hilfsprojekt der „Dresden-Banjul-Organisation“ geflossen, die vor Ort Ausbildungswerkstätten und Schulen aufgebaut hat. Ulrich Knöpfles VW-Transporter ging dabei für 1 900 Euro weg; „eine stolze Summe“, freut er sich noch immer.

Und er kann eine Menge erzählen von dieser Tour. Über eine dieser Geschichten kann Ulrich Knöpfle heute zwar schmunzeln, „aber Mitte Dezember in Marrakesch in Marokko war uns nicht wirklich zum Lachen.“ Kurz vor der Überfahrt nach Marokko hatte das Team Edgar Hartel und Andreas Karsdorf an seinem VW einen leichten Kühlwasser-Verlust festgestellt. „Sie füllten nach, und es gab dann auch zunächst keine Probleme“, erinnert er sich. Doch dann, mitten in der Nacht, kurz vor Marrakesch leuchtete plötzlich grell die rote Warnlampe auf – wieder Probleme mit dem Kühlwasser. „Zum Glück war der nächste Tag als Ruhetag geplant, so dass wir uns das Ganze am kommenden Morgen anschauten.“ Und was es zu sehen gab, war dramatisch. „Beim Anlassen stieg plötzlich wie bei der Papstwahl weißer Rauch auf und das Kühlwasser begann zu blubbern …“ Der marokkanische Campingplatz-Wächter hatte zum Glück einen guten Bekannten, der sich mit Autos auskannte, „jedenfalls sagte er das“, war Ulrich Knöpfle zunächst skeptisch gewesen. Der Bekannte kam dann mit seinem 15-jährigen Sohn und begutachtete den Schaden: Die Zylinderkopf-Dichtung müsse raus … „Und so gab er seinem Sohn dann Anweisungen, und der baute den Motor auseinander.“ Eine „OP am offenen Herzen“, sagt Ulrich Knöpfle. Als der Junge letztlich bis zur Zylinderkopf-Dichtung vorgedrungen war, „griff der Mann selbst ein, prüfte und sagte, er komme in Kürze mit einer neuen Dichtung wieder“. Und tatsächlich, wenig später war er zurück. Nun durfte der Junge den komplett zerlegten Motor wieder zusammenbauen. „Und bis zum Ziel gab es keinerlei Probleme!“ Gekostet hat das Ganze 200 Euro; „eine Taschenlampe, einen Volleyball und einen Taschenrechner für den Jungen“, sagt Ulrich Knöpfle lachend.

Und er hat noch mehr solcher Geschichten parat. Die Radeberger Brauerei und die SZ unterstützen die Wüstenoldies nun dabei, diese Geschichten zu erzählen und auch noch einmal weitere Spenden zu sammeln: Am 10. März lädt Ulrich Knöpfle ins Conrad-Brüne-Haus der Brauerei in Radeberg ein, wo er einen Dia-Vortrag präsentiert, dessen Einnahmen die Wüstenoldies ans Banjul-Projekt spenden werden.

Ulrich Knöpfle und die Wüstenoldies: Dia-Vortrag über die Rallye Dresden-Banjul. Freitag, 10. März um 19.30 Uhr im Conrad-Brüne-Haus der Radeberger Brauerei. Tickets für fünf Euro in der Brauerei unter: 03528 454260.

zur Startseite