Onlineshopping ohne Geld

Seit Erfindung des Internets beschäftigt Menschen weltweit ein Thema: die Sicherheit der Nutzerdaten. Erst recht, seit es möglich ist, Einkäufe und Bankgeschäfte online abzuwickeln. Wie einfach man heutzutage auch als Laie mit gestohlenen Identitäten im Internet Geschäfte machen kann, zeigt ein Fall, der derzeit am Dippoldiswalder Amtsgericht verhandelt wird.

Angeklagt ist ein ehemaliges Liebespaar aus Freital. Weit über zwanzigmal sollen der Mann und die Frau unter falschem Namen hochwertige Waren im Internet bestellt haben, darunter mehrere Mobiltelefone, Notebooks und Tablet-Computer. Die Ware ließen sie sich an ihre Freitaler Adresse, jedoch an einen anderen Namen liefern.

Vor Gericht räumt Axel E., der zurzeit in Untersuchungshaft sitzt, unumwunden alles ein. Zuerst erzählt der Deutsche, wie er vor fünf Jahren die mitangeklagte Tamara G., eine Kirgisin, kennengelernt und sich schließlich in sie verliebt hatte. Für sie und ihre beiden Kinder aus erster Ehe wollte er ein guter Partner und Stiefvater sein.

Bei der Umstrukturierung in der Firma, bei der Axel E. angestellt war, kam es zu Lohneinbußen. Statt 1 300 Euro im Drei-Schichtbetrieb verdiente er nun nur noch knapp 1 000 Euro. Zu wenig für eine vierköpfige Familie. „Obwohl meine Partnerin mich bat, es nicht zu tun, gab ich die Stelle auf, um mich als Sandstrahltechniker selbstständig zu machen“, so der Angeklagte. Das sei anfangs gut gelaufen, doch nachdem ein großer Auftrag weggebrochen war, kam er finanziell ins Straucheln. Zu dieser Zeit sei seine Partnerin mit dem gemeinsamen Kind schwanger gewesen.

Nach der Geburt kam es zum Zerwürfnis, das Paar trennte sich. Allein in seiner kleinen Wohnung begann Axel E. zu trinken, später nahm er auch Drogen. „Irgendwann, im Drogenwahn, kam ich auf den Gedanken, dass ich meine Partnerin vielleicht mit materiellen Dingen beeindrucken und dadurch zurückgewinnen kann“, erzählt der Angeklagte. Also habe er im Internet nach einem Forum für Kriminelle gesucht. Über die Internetseiten war er wenig später ins Darknet gelangt. Da sich die Teilnehmer hier untereinander selbst vernetzen müssen, bietet dieses Netzwerk höhere Sicherheit und Anonymität. Für Kriminelle ein idealer Tummelplatz.

Der 40-Jährige berichtet, dass er hier auch Anleitungen darüber, wie man auf Kosten argloser Nutzer im Internet einkaufen kann, gefunden hatte. Auf wieder anderen Plattformen seien ihm dazu die entsprechenden Datenpakete angeboten worden. Diese stammten von Nutzern, die für all ihre Zugänge, egal ob Online-Banking, E-Mail-Account oder soziale Netzwerke, nur ein Passwort verwendet hatten. So konnten Hackern sie leicht ausspionieren.

Haftstrafe wahrscheinlich

All das habe er aber allein getan, sagt der Angeklagte. Seine damalige Partnerin habe damit nichts zu tun. Unter Tränen versichert Tamara G., dass sie nur ein paar Pakete entgegengenommen hatte, als Axel E. vorübergehend wieder bei ihr und den Kindern eingezogen war. Sie ahnte, dass etwas nicht stimmte, weil mehrmals an ihrer Klingel ein fremder Name angebracht war.

Für die Geschädigten war der Schock groß, als sie feststellen mussten, dass von ihren Konten Geld für Waren abgebucht wurde, die sie nie bestellt hatten. Eine 24-jährige Frau aus Mittelfranken, über deren Konto der Angeklagte die meisten Geschäfte getätigt hatte, sagt, dass sie mit der Situation völlig überfordert war. Zum Glück konnte sie aber alles stornieren. Ein finanzieller Schaden sei ihr nicht entstanden.

Wegen des umfassenden Geständnisses des Angeklagten musste das Gericht nur wenige Zeugen vorladen. Beim Fortsetzungstermin sollen nur noch die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung und schließlich das Urteil folgen. Nach einem Rechtsgespräch hatte das Gericht dem Angeklagten im Falle eines Geständnisses eine Haftstrafe zwischen mindestens drei Jahren und drei Monaten und höchstens drei Jahren und neun Monaten in Aussicht gestellt. Daneben erwägt es, das Verfahren gegen Tamara G. einzustellen.

