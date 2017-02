Online-Zwischenstand verspricht Spannung bei der Sportlerumfrage Die zweite Halbzeit bei der Suche nach den populärsten Görlitzer Sportlern läuft. Rund 1700 haben bisher ihre Stimme abgegeben.

Das sind die Besten des Sports 2016 gewesen. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Am Wochenende war schon Halbzeit bei der Umfrage zu den populärsten Sportlern des Jahres in Görlitz. Inzwischen haben rund 1700 ihre Stimme abgegeben, über 1 400 davon online. Wer seinen Favoriten noch nach vorn bringen will, muss sich jetzt langsam kümmern. Noch eine kleine Motivation nötig? Können wir liefern:

Während wir bei den per Tippschein abgegebenen Stimmen erst nach Einsendeschluss (27. Februar) auszählen, wagen wir bei den Online-Abstimmern zwischendurch immer mal einen Blick auf den aktuellen Stand. Allerdings verraten wir hier nur die Trends, nicht die Namen.

Bei den Mannschaften hat sich bei Halbzeit hinter einem klar führenden Team ein spannender Kampf um Platz zwei entwickelt. Vier Mannschaften liegen so eng beieinander, dass hier noch alles möglich scheint. Das Duell bei den Frauen ist weiter völlig offen, zwischen den beiden Führenden liegen online derzeit gerade sieben Stimmen. Die Drittplatzierte hat ihre Position gefestigt. Bei den Männern sind die Plätze eins und zwei relativ klar, um Platz drei geht es aber zwischen den restlichen Kandidaten ganz eng zu.

Es ist das zweite Mal, dass bei der gemeinsam von Kreissportbund, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und Sächsischer Zeitung veranstalteten Umfrage die Abstimmung auch online möglich ist. Vergangenes Jahr beteiligten sich auf diesem Wege genau 1 269 Abstimmer. Wichtig zu wissen: Auch online darf man nur einmal abstimmen, als Kontrolle für uns sind der Name und die Mailadresse anzugeben.

Bei den Sportlerinnen stehen zur Wahl:

Bei den Sportlern haben sich als Kandidaten durchgesetzt:

Bei den Mannschaften kann sich entschieden werden zwischen:

Basketballer der Görlitzer BC Squirrels

Handballer vom SV Koweg Görlitz

Tanzpaar Claudia Starke und Raphael Schmidt

Frauenfußballer vom FC Silesia Görlitz

4x50-Meter-Staffel vom SV Lok Görlitz

Tennis-Senioren vom TV Gelb-Weiß Görlitz.

Der Kreissportbund, die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und die Sächsische Zeitung sind als gemeinsame Ausrichter der Wahl und der abschließenden Sportlergala am 11. März in der Landskron-Kulturbrauerei gespannt, wer dieses Jahr die meisten Stimmen bei der traditionell größten Umfrage dieser Art in der Stadt sammelt. Abstimmen kann jeder – per Tippschein aus der SZ oder im Internet.

Zur Abstimmung geht´s hier.

