Online-Shopping und Dividende spülen Geld in die Gemeindekasse Mehrere Tausend Euro Spenden gehen jährlich ein. Weil nicht alle eine Zweckbindung haben, plant Kriebstein eine Stiftung.

Symbolfoto © dpa

Kriebstein/Waldheim. Mehr als 3 000 Euro Spendengeld von Privatpersonen, Firmen und Vereinen sind im Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres bei der Gemeinde Kriebstein eingegangen. Über die Annahme hat der Rat im Dezember einstimmig entschieden. Von dem Geld profitieren unter anderem die Kindereinrichtungen, aber auch die Gemeinde: So spendete eine Privatperson 200 Euro für das Aufstellen einer Parkbank, eine andere 100 Euro für den Besuch der Partnerstadt. „Über den Bildungsspender sind im genannten Zeitraum mehr als 200 Euro eingegangen“, sagte Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler).

Mit einem Klick zum Spendengeld

Das Internetportal Bildungsspender richtet sich in erster Linie an Kindergärten, Schulen, Fördervereine von Bildungseinrichtungen, Sportvereine, Musikvereine, Kirchgemeinden beziehungsweise deren Fördervereine. Über diese Spendenplattform können Leute, die im Internet Geld ausgeben, Gutes tun. Ein bestimmter Prozentsatz des Gesamtbetrags der Bestellung, zum Beispiel beim Versandhändler Amazon, der Deutschen Bahn oder dem Möbelhaus Ikea, wird an die Einrichtung gespendet, die der Kunde zuvor ausgewählt hat. Bei dieser Seite handelt es sich um eine sogenannte Fundraising-Plattform. Heißt, darüber können die Benutzer Geld an eine Einrichtung spenden, ohne dass sie zusätzlich welches ausgeben müssen.

Der Kita Gründlichtenberg sind über den Bildungsspender seit August 2015 bereits knapp 660 Euro ausgezahlt worden. Zum Vergleich: Die Kriebethaler Einrichtung erhielt im selben Zeitraum reichlich 105 Euro.

In Waldheim werben die Grund- und die Oberschule sowie der 1. TC Waldheim (175,24 Euro seit 24. März 2012) sowie der Verein Freifunk Mittelsachsen um Geld auf diesem Weg. Die Oberschule konnte seit Februar 2012 mehr als 3 300 Euro sammeln, die Grundschule über 660 Euro.

173 600 Euro vom Energieversorger

Diese Internetplattform und die Privat- beziehungsweise Firmenspenden sind für die Gemeinde nicht die einzige Möglichkeit, mit geringem Aufwand an Geld für den guten Zweck zu gelangen. „Die Beteiligung der Gemeinde an der EnviaM-Aktiengesellschaft brachte uns 2017 eine Gewinnausschüttung von etwa 87 000 Euro ein“, informierte Maria Euchler während derselben Gemeinderatssitzung. Weil die EnviaM-Gruppe auch Gewerbesteuer zahle, Sponsoring, Konzessionsabgaben und einen Kommunalrabatt leiste, seien von dem Unternehmen insgesamt reichlich 173 600 Euro eingegangen. „Diese finanziellen Leistungen können wir erneut erwarten“, kündigte sie an.

Willkommensschilder an der Straße

Häufig seien die Spenden zweckgebunden. „Es kommt aber auch immer mal wieder vor, dass einfach so Geld gespendet wird“, so Bürgermeisterin Maria Euchler. Ihr schwebt vor, dieses in eine Stiftung zu überführen. „Es gibt Projekte, die können wir uns aufgrund der angespannten Haushaltslage nicht leisten. So gab es zum Beispiel die Idee, Willkommensschilder in der Gemeinde aufzustellen. Dies könnte möglicherweise mithilfe der Stiftung realisiert werden. Bislang sind dies aber nur Ideen“, sagte sie.

