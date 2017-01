Online-Kita-System kommt später Die Online-Buchung von Kitaplätzen ist frühestens im September 2017 möglich. Zuvor gibt es eine Menge Gespräche.

Den Kitaplatz bequem von Zuhause beantragen anstatt im Rathaus anstehen, Transparenz statt möglicher Willkür von Verwaltungsmitarbeitern – auf diese Verbesserungen müssen Freitals Eltern wohl noch ein wenig länger warten als geplant. Nachdem sich die Stadt im Oktober für einen Software-Anbieter für die entsprechende Internetplattform entschieden hat, dauert es bis zum Start noch mindestens sechs Monate. Wie die Stadtverwaltung nun mitteilt, ist die Einführung des Systems im dritten Quartal 2017 geplant. Ursprünglich war der Mai avisiert.

Das System Little Bird, für das sich die Stadt Freital entschieden hat, wurde in Heidenau entwickelt. Über ein Portal können sich Eltern über die vorhandenen Kitas, Konzepte und freien Plätze informieren und ihr Kind anmelden. Die jeweiligen Betreuungsverträge können zudem online verwaltet werden. Außerdem kann die Stadtverwaltung mit dem neuen System auch eine Statistik zu den genauen Belegungszahlen führen.

Nach Einführung des neuen Systems entscheidet nicht mehr die Stadt zentral über die Vergabe, sondern jede Kita einzeln anhand der Bewerbungen. In Freital gibt es derzeit rund 1 800 Betreuungsplätze in neun städtischen Kitas und in neun Häusern freier Träger, also privaten Einrichtungen. Dazu kommen 100 bis 150 bei 26 Tagesmüttern und einem Tagesvater.

Wie das Rathaus mitteilt, sind bis zum Start des Online-Portals noch jede Menge Gespräche und viel Arbeit nötig. Am Tisch sitzen jeweils Vertreter von Little Bird, der freien Kita-Träger und der Stadtverwaltung. Dabei geht es um die konkreten Anforderungen, die das System in Freital erfüllen soll.

