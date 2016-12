Online-Handel gefährdet Läden Er ist eine zentrale Herausforderung für den stationären Zittauer Einzelhandel in der Innenstadt.

Die Zittauer Innenstadthändler müssen sich schon jetzt einer deutlichen Online-Konkurrenz erwehren. Das geht aus dem Entwurf des überarbeiteten Einzelhandelskonzepts der Stadt hervor. Demnach kaufen bereits jetzt rund 30 Prozent der Zittauer Bekleidung im Internet oder bei Versandhäusern. Bei Schuhen, Elektronik, Spielwaren, Sportartikeln sind es über 20 Prozent. Kaum betroffen sind dagegen Lebensmittel-, Drogerieläden und Baumärkte. Wo sich der Online-Handel besonders in der Innenstadt auswirkt, haben die von der Stadt beauftragten Experten berechnet (s. Grafik links). Vor allem in der Inneren Weber-, der Reichenberger, aber auch der Frauenstraße drohen weitere Leerstände, wenn nicht gegengesteuert wird. „Die Entwicklung des Online-Handels stellt somit die zentrale Herausforderung für den stationären Zittauer Einzelhandel in den nächsten zehn Jahren dar“, heißt es.

Deutschlandweit ist der Online-Handel auf dem Vormarsch. Der Anteil am Einzelhandelsumsatz stieg von 0,5 Prozent im Jahr 2000 auf 8,9 Prozent 2015. (SZ/tm)

