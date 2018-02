Kommentar Online-Chancen werden nicht genutzt

Ulf Mallek © Archiv/Ronald Bonss

Früher war es viel besser. Da hat die Sparkasse für die Einlagen ihrer Kunden Zinsen gezahlt, aber viel mehr Zinsen fürs Weiterverleihen des Geldes erhalten. Damit konnten alle gut leben.

Diese Zeiten sind vorbei. Denn die Europäische Zentralbank schaffte Zinsen fast vollständig ab. Hinzu kommen steigende Kosten durch die vielen Regulierungen der europäischen Behörden. Das lässt sich durch das Wachstum bei Krediten teilweise ausgleichen. Mit ihrer starken Position im Firmenkundengeschäft profitiert die Sparkasse auch von der robusten Konjunktur im Land. Zudem hat die Bank eine Menge Einsparungen vorgenommen, geschlossene Filialen und abgebaute Geldautomaten sind da Beispiele. Doch das alles reicht offensichtlich noch nicht aus, um den Dampfer flott in Fahrt zu halten. Also müssen Gebühren erhöht werden. Recht kräftig sogar für jene Kunden, die nicht in den Genuss von Rabatten kommen. Trotzdem werden die allermeisten Kunden ihrer Bank treu bleiben. Eine Sparkasse ist doch so etwas wie ein Anker in dieser unruhigen Welt.

Doch das Institut sollte sich nicht darauf ausruhen. Allein mit Filialschließungen und Preiserhöhungen ist die Zukunft nicht zu meistern. Im Online-Geschäft hinken die Sparkassen hinterher. Die Chancen der Digitalisierung werden noch nicht gut genug genutzt. Das Girokonto fürs Smartphone wäre da nur eine Idee.

