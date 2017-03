Online-Auftritt für die Händler Eine neue Internetseite soll wieder mehr Kunden in die Geschäfte locken.

Ein beliebter Ort zum Einkaufen in Bautzen ist die Reichenstraße. © Uwe Soeder

Für den Bautzener Einzelhandel soll noch in diesem Jahr ein gemeinsamer Online-Auftritt erstellt werden. Diese sogenannte Online-City soll durch eine ansprechende Präsentation der Läden die Kunden wieder mehr in die Geschäfte vor Ort locken. Die Händler-Homepage werde konkret, kündigt Citymanagerin Gunhild Mimuß an. „Wir haben jetzt alle Angebote drin und wir haben eine Agentur, die uns einen Entwurf für die Seite erstellt – so, wie sie dann aussehen kann“, sagt sie.

Die Idee, eine einheitliche Internetseite für den Bautzener Handel zu erstellen, steht schon seit Herbst 2015 im Raum. In Zeiten des mobilen Internets über Tablet-PC und Smartphone hat die Seite das Ziel, die Händlerschaft übersichtlich im Netz abzubilden. Das bedeutet, auf einer Webseite werden die Läden in Wort und Bild vorgestellt. Unter anderem gibt es ein paar Zeilen zum Sortiment, die Öffnungszeiten werden präsentiert, die Adresse, Telefonnummer und andere Kontakte angegeben. So erhalten Kunden einen Überblick, wo man in der Spreestadt was bekommt. „Man geht auf diese Seite und hat dort tatsächlich alle Händler gelistet“, erklärt Mimuß, wohin die Reise bei dem Projekt gehen soll. Wer will, könne später auch seine Produkte auf der Online-City einpflegen.

Aufgrund der unterschiedlichen Öffnungszeiten sei die Online-City eine einfache Möglichkeit, sich als Kunde zu informieren, welches Geschäft wann auf ist, nennt die Citymanagerin einen Vorteil. Auch könne man über die Kontaktdaten schnell mal nach einem Produkt fragen. „Mir ist bewusst, wenn ich mich online darstelle, dass da der Weg zu den Bestellportalen Amazon und Ebay bloß ein Klick weit weg ist“, sagt die Citymanagerin. Hier müsse man eben den Trick finden, die Leute ins Geschäft vor Ort zu holen. (SZ/ma)

