Onkel Jamals Laden Ein Syrer eröffnet Riesas erstes arabische Lebensmittelgeschäft. Einen Standort zu finden, war gar nicht so einfach.

zurück Bild 1 von 5 weiter Syrisch-sächsische Freundschaft: Jamal Ibrahim eröffnet am 1. September seinen neuen Laden „Al Rayan“ auf der Goethestraße. Die Strehlaerin Susann Oßmann unterstützt die Familie von Jamal Ibrahim bei ihrem Neustart in Riesa. Die Familie ist vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen. © Sebastian Schultz Syrisch-sächsische Freundschaft: Jamal Ibrahim eröffnet am 1. September seinen neuen Laden „Al Rayan“ auf der Goethestraße. Die Strehlaerin Susann Oßmann unterstützt die Familie von Jamal Ibrahim bei ihrem Neustart in Riesa. Die Familie ist vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen.

Ghee: Die geklärte Butter eignet sich zum Braten. Eine 800-Gramm-Dose kostet bei Jamal Ibrahim 10 Euro.

Reis: Anstatt kleiner Packungen gibt es diesen Fünf-Kilo-Sack in dem Geschäft für 14 Euro.

Halawa: Diese sehr süße Süßigkeit mit Pistazien verfeinert kostet bei „Al Rayan“ 5,50 Euro.

Baklava: Das Blätterteiggebäck, meist gefüllt mit gehackten Walnüssen oder Pistazien, kostet 12 Euro.

Noch sind nicht alle Kartons ausgepackt. Ein Großteil der Waren liegt aber schon in den Regalen: Zehn-Kilo-Säcke Basmatireis, Tamarinden-Sirup, die im arabischen Raum beliebte Süßigkeit Baklava. Produkte, die man in Riesaer Geschäften vergeblich suchen dürfte. Bis zum kommenden Dienstag muss alles fertig sein. Denn am ersten November eröffnet Jamal Ibrahim sein Geschäft auf der Goethestraße – der erste Laden für arabische Lebensmittel in der Sportstadt. Ibrahims Idee ist es natürlich, die arabischstämmigen Leute mit Zutaten zu versorgen, die sie aus ihrer Heimat kennen. Er hofft aber auch, dass Riesaer vorbei und auf den Geschmack kommen. Vorher war Jamal Ibrahim mit einem mobilen Laden unterwegs. Er habe die großen Flüchtlingsunterkünfte in Zeithain, Meißen und Großenhain angefahren. „Doch seitdem die meisten Asylbewerber dezentral untergebracht sind, lohnen sich die Touren nicht mehr“, erklärt der Geschäftsmann. Einfache Gespräche kann er schon auf Deutsch führen, wenn es kniffliger wird, greift er auf Englisch zurück.

Nach und nach kam der Wunsch, einen eigenen Laden zu eröffnen. Doch das war zunächst gar nicht so einfach. Mit so viel Bürokratie hatte er nicht gerechnet. Doch der Papierkram war nicht das einzige Problem. Bei der Standortsuche im ganzen Landkreis ist er auf Vorbehalte gestoßen. „Drei bis vier Absagen habe ich bekommen.“ Und zwar ohne erkennbaren Grund – vielleicht weil es mit dem Deutsch noch etwas hapert, vielleicht, weil die Offenheit der Vermieter fehlt.

Einfacher wurde es mit der Unterstützung von Susann Oßmann. Für den Syrer ist die Strehlaerin ein echter Glücksfall. Kennengelernt haben sich die beiden über Ibrahims zweitältesten Sohn. „Ich bin Horterzieherin“, erzählt Oßmann. „Jamals Sohn war in meiner Gruppe, ein helles Köpfchen. Er konnte das Alphabet besser als die meisten deutschen Kinder.“ Die Geschichte der Familie habe sie zutiefst beeindruckt.

Die Ibrahims stammen aus Homs. Durch die Bombardements im Sommer 2013 erlangte die Stadt traurige Berühmtheit. Zu dieser Zeit hatte sich die sechsköpfige Familie schon in Deutschland in Sicherheit gebracht. Vor fünf Jahren kamen sie mit einem Touristenvisum in Deutschland an und beantragten Asyl. Inzwischen ist der fünfte Sohn geboren. Der Älteste hat es trotz der fremden Muttersprache aufs Gymnasium geschafft. „Die Familie hatte alles in Syrien: Grundstücke, ein Haus. Sie haben alles zurückgelassen, um ihre Kinder zu retten – und nicht um es sich in Deutschland gutgehen zu lassen, wie viele immer sagen“, erzählt Oßmann, die selbst Mutter von vier Kindern ist. Inzwischen hat sie eine freundschaftliche Beziehung zu der Familie aufgebaut.

Den Ibrahims zu helfen, ist für sie selbstverständlich. „Das verstehe ich unter christlich-abendländischen Werten. Ich bin Katholikin und Jamal ist Muslim. Na und? Das spielt doch keine Rolle“, sagt sie und knufft Jamal Ibrahim lachend in den Arm. Susann Oßmann hofft nun, dass sich der Laden schnell rechnet. „Wirtschaftsminister Martin Dulig hat ja auch neulich in einem Interview gesagt: Warum nicht auch mal ein Onkel-Achmed-Laden? Jetzt haben wir hier in Riesa einen Onkel-Jamal-Laden.“

Mit dem Standort auf der Goethestraße ist Jamal Ibrahim nun sehr glücklich: „Die Lage ist zentral, die Größe gut und die Miete nicht so teuer wie gleich an der Hauptstraße.“ Finanzieren konnte er die Ladenausstattung und den ersten Schwung an Lebensmitteln, die er in Berlin einkauft, dank seiner Landmänner. „Sie haben mir Geld geliehen, und die ersten Investitionen kann ich in Raten zurückzahlen. Das ist eine gute Starthilfe.“ Trotzdem ist der Laden auch ein kleines Wagnis. Denn vom Fach ist der Syrer nicht. „Ich habe knapp 20 Jahre lang die Innenausstattung von Gebäuden in Dubai gemacht. Dort habe ich auch meine Frau kennengelernt.“ Sie ist Filipina und hat ebenfalls in Dubai gearbeitet. Gemeinsam gingen sie nach Homs, dann kam der Krieg. Der Laden ist für die Familie ein wichtiges Standbein für ihr neues Leben – und ein Stück alte Heimat. „Al Rayan“ heißt das Geschäft, das Tor zum Paradies.

