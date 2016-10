„Oma ist mein treuester Fan“ Neuzugang Willi Richter ist mit insgesamt fünf Pflichtspieltoren der Top-Stürmer der Radebeuler.

Vor sechs Jahren trug Willi Richter noch das Dynamo-Trikot. © Eisenhuth

Willi Richter erlebt momentan seinen zweiten Frühling. Der 30-Jährige ist mit fünf Punktspiel- und drei Pokalspieltoren der Top-Stürmer des Radebeuler BC. Das Team liegt mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz in der Landesklasse Ost. Eine Momentaufnahme, die die Schützlinge um Trainer Matthias Müller auch ihrem Torjäger zu verdanken haben.

Das Team liegt mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz in der Landesklasse Ost. Eine Momentaufnahme, die die Schützlinge um Trainer Matthias Müller auch ihrem Torjäger zu verdanken haben. „Es macht hier in Radebeul unheimlich viel Spaß. Die Truppe ist gut aufgestellt, die Betreuer sind locker drauf. Der Erfolg zeigt, dass hier gute Arbeit getan wird“, erklärt Richter. Und hier in Radebeul ist seine Oma Christine zu Hause. Die 81-Jährige besucht ihren Enkel bei den Heimspielen und drückt ihm immer ganz fest die Daumen. „Oma ist mein treuester Fan. Und immer ein großer Rückhalt für mich. Das ist ganz toll lieb“, sagt Willi. Man spürt, dass das ihm sehr wichtig ist.

Schon lange hat sich der Stürmer nicht mehr so pudelwohl gefühlt, wie beim Radebeuler BC. Seine Karriere war stets von Höhen und Tiefen geprägt. An manch einem Tiefpunkt war der nicht immer einfache Zeitgenosse sicher selbst Schuld. „Ich habe oftmals die falsche Entscheidung getroffen. Leider kann man die Uhr nicht mehr zurückstellen“, gibt Richter unumwunden zu. Dabei sprechen noch immer viele Trainer, unter deren Fittichen er einst stand, von einem „hoch talentierten Fußballer“. Jens Hieckmann trainierte Willi bei der legendären Mannschaft von Dynamo III: „Ein Riesen-Fußballer. Nur eben nicht so leicht zu händeln“.

Schon als Kind bolzte Richter mit seinem Onkel auf den Wäscheplätzen der Hinterhöfe im Dresdner Stadtteil Mickten. Der TSV Rotation lag quasi vor seiner Haustür und er spielte bis 2002 auf dem Sportplatz an der Eisenberger Straße. Danach ging Richter zum Dresdner SC, wo er unter dem heutigen Meißner SV-Trainer Nikica Maglica auch in der Männermannschaft aktiv war.

Doch auch Dynamo Dresden lockte den Toregarant und über die dritte Mannschaft von Jens Hieckmann kam Richter auch in den Kader der zweiten Garnitur. Dort absolvierte er 13 Oberligaspiele, war dabei zweimal erfolgreich. In diese Zeit bei Dynamo fiel aber auch ein dunkles Kapitel seiner Lebensgeschichte. Im jungen Alter von 42 Jahren verstarb seine Mutter. „Auch wenn ich vielleicht nicht immer mit allem einverstanden war, was Mutter machte, war es trotzdem eine ganz traurige Erfahrung. Das hat mich doch ganz schön von den Beinen geholt“, blickt Richter zurück. Zumal sein Vater schon seit vielen Jahren mit einer neuen Familie im fernen Dortmund wohnte. Seine fußballerische Laufbahn verlief fortan holprig. In Bischofswerda und Sebnitz fasste er nicht richtig Fuß.

Verletzung beim Skifahren

„Ich hatte nie eine Sportschule besucht, hatte nie Spielerberater. Ich musste mir alles durch Training und Fleiß selbst erarbeiten und mich anbieten“, sagt Richter. Das funktionierte nicht immer. Beim Heidenauer SV landete er nach einer Verletzung in der zweiten Mannschaft. Obwohl er dort gute Leistungen zeigte und als Torschütze auffiel, wurde Richter nicht mehr im Team der Ersten berücksichtigt.

Richter wechselte nach Freiberg. Der Landesligist nahm ihn trotz eines Muskelfaserrisses, den er sich während des Probetrainings zuzog. Er kämpfte sich mit viel Engagement heran, war im Training fit. Doch sein persönliches Ziel, mit Freiberg gegen seinen Ex-Verein Heidenau spielen zu können, wurde ihm vom Trainer verwehrt. „Alle dachten schon, jetzt wird der Willi eingewechselt. Doch ich holte mir nur etwas zu Trinken“, erinnert sich Richter. Er war frustriert, wechselte noch in der Winterpause von Freiberg zum FSV Lohmen in die Kreisoberliga. Und wieder warf den mittlerweile als Maler und Lackierer Selbständigen eine schwere Verletzung zurück. Beim Skifahren in Oberwiesenthal holte er sich eine Schultereckgelenkssprengung, wurde mit dem Rettungsschlitten von der Piste geholt und operiert.

Die Zwangspause ging bis in den April hinein. Physisch wieder genesen, musste er zu allem Ärger auch noch eine Sperre absitzen, da die Freigabe von Freiberg zu spät beim Verband eingegangen war. Vier Spiele bestritt Richter, der als sehr fairer Spieler gilt, in Lohmen, erzielte drei Treffer: „In Lohmen bekam ich wieder Spaß am Fußball. Schade, dass der Verein in die Kreisliga abgestiegen ist“. Und wieder musste Richter den Verein wechseln. Wesenitztal, Heidenau und der Meißner SV buhlten um das „Steh-auf-Männchen“. Doch er entschied sich für die Radebeuler Offerte. Endlich die richtige Entscheidung?! Bis jetzt ja, denn er schießt Tore und legt auf. (jj)

