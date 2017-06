Olympiasiegerin in Französisch Die Freitalerin Eleni Bräunig ist Sachsens Beste in der Sprache. Ihre Kenntnisse sind schon bald ganz praktisch gefragt.

Eleni Bräunig von der Waldblick-Oberschule in Freital-Niederhäslich entschied sich bewusst für die zweite Fremdsprache. Das hat sich gelohnt. © Karl-Ludwig. Oberthür

Eleni Bräunig wird schon bald zur Dolmetscherin. „Dieses Jahr kommt noch ein echter Härtetest auf mich zu. Ich fahre mit meinen Eltern in den Sommerferien für drei Wochen in die Provence“, sagt die Oberschülerin von der Waldblick-Oberschule in Freital-Niederhäslich. Ihre Eltern hätten bereits angekündigt, sie bei der kommenden Reise als Übersetzerin zu engagieren. „Ein Wörterbuch haben wir ja schon bei der Teilnahme an den Regionalausscheiden bekommen. Ich denke, ich bekomme das schon hin“, sagt die Schülerin und lacht. Dass sie ein ganz besonderes Talent für die Sprache besitzt, hat sie bereits mehrfach bewiesen.

Bei der Teilnahme an der neunten sächsischen Fremdsprachenolympiade für Oberschüler war die 14-Jährige überaus erfolgreich und wurde im April mit dem ersten Platz in Französisch ausgezeichnet.

Ihr Können stellte sie in den Kategorien Lese- und Hörverständnis, Schreiben sowie einem mündlichen Teil, der im Dialog absolviert wurde, unter Beweis. Insgesamt traten bei dem landesweiten Ausscheid im Dresdner Kultusministerium 45 Oberschüler aus ganz Sachsen in Französisch, Russisch und Englisch gegeneinander an. Qualifiziert hatten sie sich durch ihr gutes Abschneiden bei den regionalen Wettbewerben. Geleitet werden die Ausscheide in den Regionen von Lehrern und Fachberatern für Französisch, Englisch und Russisch. Das landesweite Sprachduell fand zum ersten Mal im Jahr 2009 statt. Anlass hierzu gab damals das Vorziehen der zweiten Fremdsprache in die sechste Klassenstufe.

An Sachsens Oberschulen ist nur die Fortführung des bereits in der dritten Klasse begonnenen Englischunterrichtes bis zum Abschluss Pflicht. Eine weitere Fremdsprache kann ab Klassenstufe sechs hinzugewählt werden. An der Waldblick-Oberschule wird bereits seit ihrem Bestehen ein Französischkurs angeboten, der von den Schülern gut angenommen wird.

„Dieses Angebot habe ich damals auch genutzt“, sagt Eleni Bräunig. Auch wenn sie noch nicht genau weiß, was sie später einmal werden will, hat sich die Achtklässlerin bereits früh ganz bewusst für die Sprache entschieden. „Vielleicht mache ich nach dem Realschulabschluss noch mein Abitur, dann könnte ich den Sprachkurs fortsetzen“, sagt die Schülerin. Wenn sie Französisch einmal fließend beherrschen sollte, würde sie außerdem gerne versuchen, ihre Kenntnisse zu nutzen und beruflich in diese Richtung zu gehen. „Später vielleicht als Sprachdolmetscherin zu arbeiten, fände ich schon sehr interessant“, sagt sie.

Auch privat interessiert sich die Schülerin, die gerne malt und fotografiert, sehr für Frankreich. „Ich mag französische Musik, die Kultur und natürlich die Sprache an sich.“ Auch französische Bücher habe sie für den Unterricht schon gelesen, erzählt sie weiter. Außerhalb der Schule habe sie bisher zwar noch nicht allzu viel Gelegenheit gehabt, ihre Kenntnisse direkt im Gespräch zu testen, aber das werde sich ja bald ändern, sagt sie.

Als Preis für ihren Sieg bei der Fremdsprachenolympiade erhielt die Schülerin neben einer Urkunde noch einen Büchergutschein.

