Olympiasieger trifft Olympiasieger Mit dem Citylauf Dresden beginnt die Straßenlaufsaison in Deutschland – und das diesmal mit zwei besonderen Gästen auf und neben der Strecke.

Am 1. August 1980 läuft Waldemar Cierpinski zu seinem zweiten Olympiasieg. Eine sportliche Sternstunde ist das, von der er am nächsten Freitag in Dresden berichtet.

Er sei ein Bühnenmensch, sagt 5 000-m-Olympiasieger Dieter Baumann von sich.

Der Große Garten füllt sich so langsam, also nicht nur mit Frühblühern und Spaziergängern. Immer mehr Läufer sind unterwegs und starten in ihre ganz persönliche Saison, die meisten mit einer Runde. Knapp sechs Kilometer ist die lang, mancher schafft auch gleich zwei oder drei Umrundungen – und Waldemar Cierpinski sogar einen ganzen Marathon in Dresdens grüner Lunge. Selbst wenn das inzwischen eine ganze Weile her ist.

Als er sich nach 42 Kilometern der Ziellinie nähert, kennt der Jubel jedenfalls keine Grenzen. „Liebe junge Väter oder angehende, haben Sie Mut! Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar! Waldemar ist da“, hat Fernsehreporter Heinz Florian Oertel 1982 natürlich nicht gerufen, die legendären Sätze sind zwei Jahre eher gefallen, und zwar in Moskau bei Cierpinskis zweitem Marathon-Olympiasieg

In Dresden anno 1982 heißt der Gewinner jedoch auch Cierpinski, und seine Leistung bei der damaligen DDR-Meisterschaft ist nicht hoch genug einzuschätzen. In zwei Stunden, zwölf Minuten und 59 Sekunden läuft er zum Sieg – und in die Herzen der Dresdner.

Bis zu 6 000 haben ihm am Streckenrand zugeschaut bei dem einmaligen Rennen im Großen Garten auf einer extra gekennzeichneten 2,5-Kilometer-Runde. „Die Zuschauer mischten tüchtig mit und blieben uns auch beim starken Regen gute Wegbegleiter in jeder Runde. Kompliment und Dank an die Dresdner“, sagt Cierpinski danach im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung. Und womöglich wird der 67-Jährige die Anekdote auch am nächsten Freitag noch einmal in der Schauburg erzählen.

Noch ist das Filmtheater auf der Königsbrücker Straße eine Baustelle, die Bühne für Cierpinski aber steht und damit das Wichtigste für den Ehrenpokalabend des Laufsports.

Zum vierten Mal verleiht die Laufszene Events GmbH, diesich unter anderem mit der inzwischen 20 000 Teilnehmer zählenden Team Challenge sowie des Nacht- und Frauenlaufs in Dresden einen Namen gemacht hat, den Goldenen Rudi. Ein Pokal in Gestalt eines Läufers ist das für verdiente Größen der Sportart und zugleich die Hommage an Dresdens einstigen Ausnahmeläufer Rudolf Harbig, Spitzname Rudi.

Der Preisträger diesmal ist mit Marathon-Legende Cierpinski ein Prominenter, der durch Oertels nicht minder legendäre Fernsehkommentierung weit über den Sport hinaus bekannt wurde. Und die Laudatio wiederum hält mit Dieter Baumann ein weiterer Olympiasieger. Bei den Spielen 1992 in Barcelona erlebt er seine Sternstunde auf der 5 000-Meter-Distanz – und bezeichnet sich nun in seiner Karriere nach der Karriere als Lebensläufer, Blogger und Kabarettist.

„Ich bin offenbar ein Bühnenmensch“, meint Baumann, und das will er am Freitag in der Schauburg unter Beweis stellen mit seinem Programm „Dieter Baumann, die Götter und Olympia“, dem anekdotischen Streifzug durch sein Sportlerleben. „Im Grunde genommen mache ich weder Comedy noch Kabarett, eher ein Unterhaltungsprogramm, in dem es auch um Sportpolitik geht. Ich erzähle Geschichten aus dem Olympischen Dorf und aktuelle Dinge, auch ernsthafte“, sagt Baumann, der seinen Abstecher nach Dresden auch aktiv verbringt.

Beim Citylauf am nächsten Sonntag ist er ebenfalls am Start, für den 53-Jährigen eine Selbstverständlichkeit. „Ich hechele keiner Zeit hinterher und laufe auch nicht mehr mit Pulsuhr“, betont Baumann. Der Spaß an der Bewegung treibt ihn an, genauso wie die allermeisten der 3 500 Läufer. Und diesmal wird es Cierpinski sein, der an der Strecke steht und zuschaut.

