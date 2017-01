Olympiasieger soll nach Löbau kommen Die Stadt will den Sportschützen Christian Reitz ehren. Ein Termin steht noch nicht fest. Vielleicht klappt‘s zum Tag der Sachsen.

Stolz zeigt Christian Reitz seine Medaille aus Rio. Der Olympiasieger der Spiele 2016 wird wohl dieses Jahr in seine Heimatstadt Löbau kommen und dort besonders gewürdigt werden. © dpa

Die Stadt Löbau plant eine offizielle Ehrung für den Sportschützen Christian Reitz. Bei den Olympischen Spielen im Sommer 2016 hatte der gebürtige Löbauer die Goldmedaille mit der Schnellfeuerpistole geholt. Aus diesem Grund sollte er entsprechend gewürdigt werden – mit diesem Anliegen wandte sich jetzt Stadtrat Manfred Klatte (Die Linke) an die Stadtverwaltung. Der Löbauer Schützenverein habe den Wunsch an ihn herangetragen. Ende April feiert Christian Reitz zudem seinen 30. Geburtstag. Das wäre doch ein zweiter schöner Anlass, ihn zu würdigen, so Manfred Klatte.

Mit dem Vorschlag stieß er im Rathaus auf offene Ohren. „Da haben wir schon was geplant“, verriet Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) jetzt in der Löbauer Stadtratssitzung.

Was genau vorgesehen ist, sagte er aber noch nicht. Auch Reitz’ Schützentrainer aus der Löbauer Zeit, Edmund Bader, soll in dem Zusammenhang mit geehrt werden. Bader ist mitterweile in Dresden als Trainer tätig. „Beide sind bereits ins Goldene Buch der Stadt eingetragen“, so Buchholz. Um nun einen passenden Termin für eine offizielle Würdigung zu finden, habe die Stadt bereits bei dem Sportler angefragt. „Wir sind im Gespräch. Aber er ist natürlich viel unterwegs. Wir müssen sehen, wie es klappt“, so der Oberbürgermeister. Er plane eventuell im Zusammenhang mit dem Tag der Sachsen einen Termin mit Christian Reitz. Der Tag der Sachsen findet vom 1. bis 3. September dieses Jahres in Löbau statt. Christian Reitz gilt jetzt offiziell als Regensburger, dem Ort, in dem er heute mit seiner Verlobten Sandra Hornung wohnt. In der bayrischen Stadt arbeitet er hauptberuflich als Polizeioberkommissar. Seine Wurzeln hat er dennoch in Löbau, und hier hat Trainer Edmund Bader auch sein Talent gefördert. Der älteste Vermerk in der Löbauer Zeitung findet sich im Dezember 1998: Da fand ein Wettkampf sächsischer Vereine um den Pokal des Löbauer Bürgermeisters statt. „Christian Reitz (Schüler) brachte mit 25 Treffern sehr gute Leistungen“, ist da zu lesen.

Für Reitz waren es in Rio nicht die ersten Olympischen Spiele mit Erfolg. Bereits acht Jahre zuvor hatte er in Peking die Bronzemedaille gewonnen.

zur Startseite