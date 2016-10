Olympiasieger besucht Sohland Zur Schanzenweihe hat sich im Tännicht auch Jens Weißflog eingefunden. Beim Springen sind die Kottmar-Sportler erfolgreich.

Olympiasieger Jens Weißflog (hinten links) hat sich hier im Auslauf der neuen Tännichtschanze mit einigen Nachwuchstalenten zum Foto eingefunden. © privat

Ski nordisch. Am vergangenen Sonntag wurden die drei neuen Schanzen im Skiareal Tännicht eingeweiht. Unter Salutschüssen der Sohlander Schützen und vor vielen begeisterten Zuschauern absolvierten Lilly Westerbeek von der Tännichtschanze und Arne Hohlfeld von der Schülerschanze die Weihesprünge. Auf der Minischanze wurden bereits am Sonnabend drei Kinder von Jens Weißflog ausgewählt, die Weihe zu vollziehen. Auch der Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupgewinner und mehrfache Sieger der Vierschanzentournee war begeistert von dem neu gestalteten Skiareal.

Sylva Hohlfeld, eine der engagierten Trainerinnen beim Skiclub: „Neben der rekonstruierten Tännichtschanze entstanden durch Sponsoren und durch das große Engagement vieler Vereinsmitglieder und Freunde des Vereins zwei weitere Schanzen. Zu einem die K 14 und zum anderen eine Minischanze, die etwa vier Meter weite Sprünge zulässt und somit als Einstieg für die Jüngsten optimal ist.“

Das Skiareal war von unzähligen Zuschauern gesäumt, die natürlich nicht nur die Weihesprünge sehen wollten, sondern auch die vielen angereisten Athleten aus dem Erzgebirge, Tschechien, dem Vogtland, aus Sachsen Anhalt, dem Harz, Thüringen und der Oberlausitz. Für die Skispringer ging es am Sonntag um Punkte für den Sachsenpokal. Auf der Schülerschanze landeten insgesamt vier Athleten bei 15 Metern, was damit auch der erste gültige Schanzenrekord dieser Anlage ist. In der AK 9 kam der Tscheche Jiri Cerny (LK Osek) bei beiden Sprüngen auf 15 Meter und siegte damit vor Arne Hohlfeld, der im zweiten Durchgang auch 15 Meter sprang. Die Mädchenaltersklassen sprangen ebenfalls von der K 14. Bei den Mädchen der M II siegte Lara Günther vom SV Lok Eilenburg (14,5 und 15 Meter). Nur 0,4 Punkte fehlten hier der Sohlander Lokalmatadorin Thea Häckel zu Platz eins. Sie landete bei 14,5 und 14 Metern.

Bei den Wettbewerben auf der Tännichtschanze distanzierte Klara Lebelt (SC Kottmar/M III) bei den Mädchen mit Sprüngen von 28 und 26 Metern ihre restliche Konkurrenz. In der AK 12 erreichte der Sohlander Keanu Sachse mit Weiten von 24 und 22,5 Metern Platz zwei. Lokalmatadorin Lilly Westerbeek landete in der AK S 13 im zweiten Durchgang bei 26 Metern und wurde in ihrer Klasse Zweite. Erster Schanzenrekordhalter bei den Herren ist seit Sonntag Tom Krause vom SC Kottmar. Er landete im ersten Wertungsdurchgang bei 30,5 Metern. (sh)

