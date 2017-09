Olympiaheld Toba zurück Der Turner sichert sich das WM-Ticket – und auch ein Sachse gibt ein starkes Comeback.

Am Pauschenpferd hatte Andreas Toba in Rio trotz eines Kreuzbandrisses geturnt – jetzt ist er wieder fit. © dpa

Andreas Toba reckte beide Fäuste in die Luft, klatschte feixend in die Hände und strahlte über das ganze Gesicht. Es sei ein „unfassbar geiles Gefühl, wieder zu turnen“, sagte der deutsche Olympiaheld nach seiner erfolgreichen Rückkehr auf die große Bühne bei der WM-Qualifikation in Stuttgart. „Ich freue mich, dass es so gut gelaufen ist“, sagte der 26-Jährige nach zwei soliden Übungen und den Bestnoten an Pauschenpferd (14,10) und Ringen (14,35). 13 Monate nach seinem Kreuzbandriss bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ist Toba wieder da – und löste sein Ticket für die Weltmeisterschaft vom 2. bis 8. Oktober in Montreal/Kanada.

Zwar seien beide Übungen „nicht perfekt“ gewesen. Doch an den „kleinen Fehlern“ werde er in den nächsten Wochen arbeiten. Das Fazit fiel bei aller Selbstkritik aber positiv aus. „Ich bin froh, dass ich meine Übungen durchgeturnt habe“, sagte Toba. Der letztjährige deutsche Mehrkampf-Meister hatte 2016 in Rio trotz eines Kreuzbandrisses im Knie noch eine Übung am Pauschenpferd geturnt und damit der deutschen Riege ins Mannschaftsfinale verholfen. Dafür war der Hannoveraner mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Bambi.

Ein starkes Comeback lieferte auch der Chemnitzer Andreas Bretschneider. Nach zwei Schulteroperationen und sechs Monaten Zwangspause zeigte er am Reck eine Übung mit der D-Note von 6,6 inklusive des von ihm erfundenen Flugelements. „Wir gehen davon aus, dass man für eine WM-Medaille eine 6,5 braucht“, erklärte Bundestrainer Andreas Hirsch: „Erstaunlich, dass das nach einem halben Jahr schon so funktioniert hat.“ (sid)

zur Startseite