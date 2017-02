Olympiade Helau! Sportstätten stehen im Mittelpunkt der Feiern des Nieskyer Karnevalsclubs. Auch Katzenbuckel und Seer Alpen.

Florian Schoof, Frank Handrick und René Neuhofer vom Karnevalsclub Niesky bestätigten sich schon 2014 mal als Skifahrer. Die Nummer wird jetzt wieder belebt. © privat

Rasante Kurven legen Florian Schoof, Frank Handrick und René Neuhofer hin. Obwohl sie fest in ihren Skischuhen auf der Bühne stehen, schwingen sie die Hüften, als gäbe es kein Morgen. Das war bei einer Faschingsveranstaltung im März 2014 und begeisterte die Zuschauer ebenso wie die Akteure. Jetzt kommt die Nummer noch einmal groß raus. Denn beim Karnevalsclub Niesky KCN heißt das Thema für die Faschingsveranstaltungen „Wir rammeln ohne Gnade für die Olympiade“. Am 25. Februar bei der Hauptveranstaltung und beim Seniorenfasching am darauffolgenden Montag wollen die Nieskyer Karnevalisten auf ihre Weise einen Höhepunkt im Jahr des 275. Stadtjubiläums von Niesky setzen. Warum es dabei gerade um dieOlympiade geht, das kann Faschingsclub-Präsident Udo Fleischer erklären. Das Jahr vor der Olympiade sei immer die Zeit für besonders hartes Training, sagt der Nieskyer. Und damit auch eine gute Möglichkeit, mal Nieskyer Sportstätten in den Fokus zu rücken. Das verstehen die Spaßmacher zugleich als ihren ersten Beitrag zu der 275-Jahrfeier Nieskys, der beim Stadtfest-Umzug und bei einem Bühnenprogramm für die Stadt-Jubilarin weitere folgen werden, kündigt Udo Fleischer an. Nieskyer Sportstätten wie Rosensportplatz, Waldbad und Eisstadion kennen wohl alle, aber auf jeden viele. Anders sieht es da schon aus mit den Seer Alpen oder dem Katzenbuckel.

Auch diese sportlichen Orte gehören zu den Standorten, die im Programm der Karnevalisten eine Rolle spielen. Und da kommen dann auch die Skifahrer wieder zu Ehren. Allerdings werde nicht mehr die alte Besetzung auftreten, sagt KCN-Geschäftsführer und Außenminister Edwin Vogt. Als schicke Skifahrer werden neben René Neuhofer dann wohl die zwei Neuen, Arnold Fleischer und Randy Lehmann, stehen, sagt er. Heute treffen sich die Karnevalisten im KCN-Stübl, um unter anderem das abzusprechen. Alle zusammenzubekommen, sei an sich schon eine sportliche Höchstleistung. Nicht nur Präsident Udo Fleischer arbeitet die Woche über in Leipzig, auch viele andere aus dem 48 Köpfe zählenden Verein sind für Ausbildung und Beruf auswärts unterwegs. Fleißig proben auch Kinderfunken, Teenies, Funken und alle anderen, sagt Edwin Vogt. Sie freuen sich auf ein Publikum, welches die Olympioniken kräftig anfeuert und schön kostümiert erscheint. Schwierig dürfte das nicht werden, Sportklamotten hat doch jeder im Schrank.

