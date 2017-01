Olympia-Vorfreude im geteilten Land In Südkorea nehmen die Sportstätten für die Winterspiele 2018 Gestalt an. Auch Deutsch-Koreaner mischen mit.

Gute Aussichten: So sieht es aus, wenn die Skispringer von der Olympiaschanze aus auf Pyeongchang blicken. Foto: Kathrin Krüger-Mlaouhia

Martin Hynn hat einen deutschen Cent und einen südkoreanischen Won ins Eisstadion von Gangneung einbauen lassen – ganz unauffällig. Doch diesen Spaß ließ sich der Deutsche mit südkoreanischen Wurzeln nicht nehmen. Der Eishockeystar, der vor zehn Jahren mit den Krefelder Pinguinen in der Bundesliga spielte, ist nun in der Olympiastadt für die Eissportarten zuständig: als Deputy-Sportmanager ein Teil des Teams von Pyeongchang 2018. Vom 9. bis 25. Februar nächsten Jahres werden Olympische Winterspiele, danach im März die Paralympics in Südkorea ausgetragen. Jene Wettkämpfe, die auch Deutschland gern in München gehabt hätte.

Martin Hynn zeigt Besuchern vor Ort, wie weit man schon vorbereitet ist: zwei Eishockeyhallen waren bereits Ende 2016 fertig, auch Eis-Arena, Curling-Zentrum und das Gangneung-Oval für die Eisschnellläufer kommen gut voran. Im künftigen olympischen Dorf drehen sich die Kräne, an der Infrastruktur wird allerorten gebaut. Über 90 Prozent der Bauten seien schon fertig, heißt es.

Im April stehen in den Eishockeyhallen der Bade- und Küstenstadt Gangneung im Nordosten Südkoreas die ersten Testevents an, weiß Martin Hynn. Dann wird geschaut, ob das Eis in Ordnung ist, die Banden ok. „Für den Bau steht die Sicherheit im Vordergrund“, sagt der 37-jährige Berliner aus dem Planungskomitee. Die Eishockey-WM der U20 wird im Mai in Südkorea stattfinden. Hynn ist dann schon verantwortlich für den reibungslosen Ablauf und die Einhaltung aller Regularien. Bei Olympia selbst will er mit seinem bereits qualifizierten deutschen Eishockeyteam das erste Spiel in der Halle bestreiten. „Und das erste Tor schießen.“

Ackerland war hier, bevor Olympia nach der Vergabe 2011 Einzug hielt. Ja, es gab auch Proteste von Umweltschützern. Dagegen argumentiert wurde vor allem mit der Nachhaltigkeit der Sportstätten. So soll das Gangneung Hockey Center nach den Spielen für ein neues Profiteam nutzbar sein. Sporthallen sollen als Mehrzweckgebäude nachgenutzt werden. Die Häuser des olympischen Dorfes sind bereits alle verkauft. „In Korea ist man bemüht, ein Vermächtnis zu hinterlassen“, sagt Hynn. Schließlich gab es 1988 in der Hauptstadt Seoul schon mal Olympische Sommerspiele, 2002 die Fußball-WM und 2011 die Leichtathletik-Weltmeisterschaften.

Nur einem halben Dutzend Ländern weltweit ist bisher diese Gastgebervielfalt gelungen. Allerdings ist das Budget für 2018 kleiner als das 2014 in Sotschi, weiß der Insider. Schon da hatten sich die Südkoreaner beworben, ebenso wie für 2010. Beim dritten Anlauf also hat es geklappt. Denn Olympia sei hier besonders wichtig für Fairplay und die Einheit im geteilten Land. Denn die nordkoreanischen Sportler sollen wie ihre Landsleute im Süden behandelt werden. „Und auch so gefeiert, wenn sie gewinnen“, setzt Hynn hinzu. Für Südkorea ist auch der Norden „unser Land“. Wie steht die einheimische Bevölkerung derzeit zu Olympia? In einem Leichtbauhaus in Form eines fünfzackigen Sterns – wie das Symbol der südkoreanischen Winter-Olympiade – können Besucher sich eine 3-D-Brille aufsetzen und virtuell Ski springen. Oder in einer kleinen Kabine die Abfahrt von der Schanze mitempfinden.

Sie können sich im Curling versuchen und sich mit den beiden Maskottchen Soohorang und Bandabi, einem Bären und einem Tiger, fotografieren lassen. Doch allzu viele Gedanken würden die meisten noch nicht zu Olympia 2018 verlieren, schätzt Martin Hynn ein. Dazu seien die Südkoreaner viel zu starke Arbeitsmenschen. „Die Bewegung ist noch nicht richtig angekommen.“

Der Wintersport als Freizeitbeschäftigung aber schon, weiß Jacob Yim, ein weiterer Deutsch-Koreaner. Der 59-jährige studierte Sport in Köln, war ehemals Direktor der südkoreanischen Fremdenverkehrsorganisation KTO in Deutschland, Dolmetscher beim Goethe-Institut und nun ebenfalls Mitglied des Organisationskomitees. Seine Disziplin ist der Skilanglauf.

Und das praktizieren immer mehr Südkoreaner in den Bergen von Pyeongchang – dem Ort, der der nordkoreanischen Hauptstadt so ähnlich klingt. Hier stehen seit 2009 schon die Sprungschanze und die Biathlon-Anlage. Die Marke Alpensia ist in aller Munde – eine Wortmischung aus Alpen, Asia und Phantasia ... Jacob Yim sorgt mit dafür, dass alle, die zu Olympia wollen, ob Aktive oder Besucher, auch Übernachtungen finden. „Die Touristen sollen in der Hauptstadt Seoul bleiben“, sagt er. Denn hier im Gebirge gäbe es nicht genug Kapazitäten. Mit dem Schnellzug KTX, der bis zu 300 km/h schafft, sei die West-Ost-Verbindung dennoch kein Problem. Nur 70 Minuten soll der Zug vom Flughafen Incheon bei Seoul bis in die Olympiaregion brauchen. Außerdem arbeitet man an zwei weiteren Expressstrecken. Wie war doch gleich das Motto für Olympia 2018 in Pyeongchang? Passion. Connected. Was so viel heißt wie leidenschaftlich verbunden.

www.Pyeongchang2018.com

zur Startseite