Olympia kann kommen So gut waren die Deutschen lange nicht – die große Wintersport-Bilanz ein Jahr vor den Spielen von Pyeongchang mit dem Blick voraus.

Einer soll durchkommen: die Bobpiloten Walther, Lochner und Friedrich. © dpa

Der Winter ist vorbei, der nächste kann, er soll sogar kommen. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen lassen die Auftritte der deutschen Wintersportler jedenfalls auf ein Medaillenfestival im südkoreanischen Pyeongchang hoffen. „Das sind erst einmal schöne Voraussetzungen. Die Vorfreude ist damit gegeben“, meint Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds.

Mit 18 WM-Titeln, neunmal Silber und siebenmal Bronze wurde das Sotschi-Ergebnis von 2014 mit insgesamt 19 Medaillen (acht Gold/sechs Silber/fünf Bronze) bei den Weltmeisterschaften in diesem Winter bereits übertroffen – obwohl die Titelkämpfe im Eiskunstlauf, Shorttrack, Eishockey sowie Ski-Freestyle und Snowboard noch ausstehen. „Das stimmt zuversichtlich“, sagt Hörmann.

Die Sächsische Zeitung zieht Bilanz und schaut vor allem voraus auf das, was in einem Jahr passieren könnte.

Biathlon: Die deutschen Hoffnungen haben einen Namen

Nach der Pleite von Sotschi, wo lediglich die Männer zwei Silbermedaillen beisteuerten, kann es nur besser werden. Die Last liegt dabei auf den Schultern von Laura Dahlmeier, die bei der WM in Hochfilzen an sechs der acht deutschen Podestplätze beteiligt war. Dass sie in einem Jahr in Südkorea erneut fünf Titel holt, ist fast unmöglich. Dass sie aber mehr als eine Medaille gewinnt, mehr als wahrscheinlich. Zu dominant und zu beständig war sie in diesem Winter unterwegs – auch bei der Generalprobe vergangenes Wochenende in Pyeongchang. Bei den Männern ist das Quartett Benedikt Doll, Simon Schempp, Erik Lesser und Arnd Peiffer immer für vordere Platzierungen gut, aber nicht für eine Sammlung Dahlmeier’schen Ausmaßes.

Sotschi 2014: 0 – 2 – 0

WM Hochfilzen 2017: 7 – 1 – 0

Pyeongchang-Prognose: 4 – 3 – 2

Skispringen: Die zweite Reihe schafft es bis in die Weltspitze

Auch ohne den verletzten Severin Freund können die Deutschen noch Medaillen gewinnen, das haben sie bei der WM bewiesen. Andreas Wellinger sprang in die Bresche und wurde zweimal Zweiter, Markus Eisenbichler holte Bronze – das aber ohne große Erwartungshaltung. Im nächsten Jahr dürfte dies anders sein. Ein Glanzstück lieferte indes Carina Vogt ab, die bereits in Sotschi völlig überraschend gewann. Nun holte sie sich zum zweiten Mal den WM-Titel. Neben ihr bewiesen Svenja Würth und Katharina Althaus, dass sie inzwischen zur Weltspitze zählen.

Sotschi 2014: 2 – 0 – 0

WM Lahti 2017: 1 – 2 – 1

Pyeongchang-Prognose: 1 – 1 – 1

Nordische Kombination: Das Team treibt sich gegenseitig an

Wohl alle sind sich darüber im Klaren, dass das WM-Ergebnis kaum zu wiederholen ist. Aber wieso eigentlich nicht? Johannes Rydzek ging in drei olympischen Wettbewerben an den Start – und gewann dreimal. In der Entscheidung von der Normalschanze verzeichneten die Deutschen sogar einen Dreifach-Erfolg mit Eric Frenzel und Björn Kircheisen. Natürlich war auch die Mannschaft unschlagbar. Die anderen Nationen, insbesondere Frankreich und Norwegen, werden sich bis Olympia aber steigern. Doch auch die Deutschen dürften im Rahmen des trainingsmethodischen Aufbaus noch zulegen – und sich vor allem gegenseitig weiter antreiben.

Sotschi 2014: 1 – 1 – 1

WM Lahti 2017: 3 – 1 – 1

Pyeongchang-Prognose: 2 – 1 – 1

Bob: Materialwettstreit sorgt für unerwartet starke Frühform

Mit dem vierten WM-Sieg im Zweier hintereinander von Francesco Friedrich sowie dem Doppeltriumph der zeitgleichen Friedrich und Johannes Lochner beim Dreifach-Erfolg mit Nico Walther in der Königsklasse Vierer präsentierten sich die Deutschen in überragender Frühform. Lag es am Heimvorteil am Königssee, oder dem internen Materialwettstreit (Wallner gegen FES), oder der Tagesform oder der im vorolympischen Winter traditionell noch nicht in Top-Form befindlichen Konkurrenz? Mit neuem Selbstvertrauen zählen sie auf jeden Fall zu den Favoriten – mal abgesehen von den Frauen. Nach der Rücktrittswelle der Ex-Weltmeisterinnen Kiriasis, Martini und Schneiderheinze befindet man sich vorerst im Neuaufbau. Dennoch holte das Duo Jamanka/Drazek überraschend den EM-Titel – und Platz vier bei der WM.

Sotschi 2014: 0 – 0 – 0

WM Königssee 2017: 3 – 0 – 2

Pyeongchang-Prognose: 2 – 0 – 2

Skeleton: Die Frauen bestimmen inzwischen das Niveau

Wer erinnert sich angesichts dauerhaften Erfolgs noch an die Schmach von Sotschi? Nach dem WM-Titel im Vorjahr durch Tina Hermann und nun von Jacqueline Lölling sind die Frauen in der Breite bestens aufgestellt. Bei den Männern schaffte es im Weltcup sogar ein Trio aufs Podium. Bei der WM sorgte Axel Jungk mit einem furiosen Finale und Platz zwei für die erste Medaille überhaupt seit fünf Jahren. Allerdings hat der ehemalige Skispringer erhebliche Rückenprobleme und geht nach der Saison in eine sechswöchige Reha. Drei Medaillen in Pyeongchang sind möglich.

Sotschi 2014: 0 – 0 – 0

WM Königssee 2017: 1 – 2 – 0

Pyeongchang-Prognose: 1 – 1 – 1

Langlauf: Der Nachwuchs findet so langsam in die Spur

Zum dritten Mal hintereinander musste der deutsche Verband eine medaillenlose Weltmeisterschaft verzeichnen. Dabei war nach dem kompletten Neuaufbau nach der WM in Falun vor zwei Jahren einmal Edelmetall das große Ziel. Doch nicht zuletzt durch den Einbau vieler junger Athleten wie die Oberwiesenthalerin Katharina Hennig, die verletzte Stammkräfte ersetzten, wurde dieses Vorhaben (noch) nicht erreicht. Die Männer-Staffel stand in Lahti zumindest schon mal knapp davor. Die Hoffnung auf die Olympia-Saison ist angesichts des Potenzials der nachrückenden Generation deshalb entsprechend groß.

Sotschi 2014: 0 – 0 – 1

WM Lahti 2017: 0 – 0 – 0

Pyeongchang-Prognose: 0 – 0 – 1

Eisschnelllauf: Jede Medaille ist eine Überraschung für sich

Mit drei Medaillen bei der WM auf der Olympia-Bahn von Gangneung konnte vorher niemand rechnen. Nico Ihle mit Silber über 500 Meter und Patrick Beckert mit Bronze über 10 000 Meter deuteten ihr Potenzial in Richtung Olympia an. Für die mutmaßlich größte Überraschung sorgte die inzwischen 45 Jahre alte Claudia Pechstein mit dem Gewinn ihrer 61. Medaille bei internationalen Meisterschaften. Sie holte WM-Silber über 5 000 Meter.

Sotschi 2014: 0 – 0 – 0

WM Gangneung 2017: 0 – 2 – 1

Pyeongchang-Prognose: 0 – 1 – 1

Rodeln: Der Dauersieger macht Sorgen, die Konkurrenz holt auf

Die Deutschen haben ihre Vormachtstellung bei der WM in Innsbruck gewahrt, die totale Dominanz der vergangenen Jahre allerdings eingebüßt. Vor allem Olympiasieger Felix Loch bereitete Sorgen und holte erstmals seit 2011 keinen großen Titel. Er kündigte aber an, stärker denn je zurückzukommen. Bei den Frauen um Natalie Geisenberger und Tatjana Hüfner sowie den Doppelsitzern Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt sind die Deutschen in Südkorea klar favorisiert. Auch die Teamstaffel ist heißer Anwärter auf die Verteidigung der Goldmedaille.

Sotschi 2014: 4 – 1 – 0

WM Innsbruck-Igls 2017: 3 – 1 – 1

Pyeongchang-Prognose: 3 – 2 – 1

Ski alpin: Auf den Technik-Disziplinen liegt die Konzentration

Die Titelkämpfe in St. Moritz gingen mit einem Happy End durch Felix Neureuthers Bronze im Slalom zu Ende – insgesamt aber wurde das Ziel von drei Medaillen klar verfehlt. Entsprechend kritisch will der Verband die WM aufarbeiten. Sorgen bereitet das Damen-Team, bei dem bis auf die in der Schweiz patzende Victoria Rebensburg keine Athletin für das Podest in Sicht ist. Die Herren setzen indes auf die Techniker sowie die aufstrebende Speed-Abteilung. Hält deren Trend an, bleibt Neureuther gesund, findet Rebensburg ihre Form wieder und kommt der verletzte Fritz Dopfer stark zurück, dann bleiben olympische Medaillen im Visier. (dpa, mit SZ)

Olympia Sotschi 2014: 1 – 1 – 1

WM St. Moritz 2017: 0 – 0 – 1

Pyeongchang-Prognose: 0 – 1 – 1

