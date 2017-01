Olympia im Riesengebirge auch eine Chance für Altenberg Mit der Bob- und Rennschlittenbahn könnte sich Sachsen für die Wettbewerbe empfehlen – keine ganz abwegige Idee, oder?

Dass die Altenberger gute und auch einfallsreiche Gastgeber sind, bewiesen sie jetzt beim Weltcup an der Bobbahn. Das Foto sandte Leserin Heidi Meschkank aus Altenberg an die SZ. © Heidi Meschkank

Die Planungen, dass sich das Riesengebirge um die Austragung der Olympischen Winterspiele 2030 bewerben will, bieten auch eine Chance für Altenberg. Darauf weist Norbert Bläsner, der Kreisvorsitzende der FDP, hin. Dies könnte eine Möglichkeit sein, olympische Wettbewerbe in Sachsen stattfinden zu lassen. „Mit Altenberg gibt es den einzigen und einen herausragenden Standort mit einer Bob- und Rennschlittenbahn in der Region“, teilt Bläsner mit. Er fordert den Landkreis auf, mit Altenberg, Sachsen und Sportverbänden die Altenberger Bahn den Nachbarn als Standort anzubieten. Der Bürgermeister von Szklarska Poreba (Schreiberhau) hatte über die Bewerbungspläne mehrerer Riesengebirgsgemeinden informiert. (SZ/fh)

