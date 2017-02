Olympia-Held öffnet Fitness-Laden Ein besonders effektives Training verspricht der Meißner Jan Hempel – durch Muskelaufbau mithilfe von Elektrostimulation.

Ex-Wasserspringer Jan Hempel freut sich schon auf die ersten Kurse in seinem neuen Geschäft. Am Computer stellt er die Spannung ein, die auf den Körper der Trainierenden wirken soll. © Claudia Hübschmann

Wer in größeren Städten wie Dresden oder Leipzig eine Kurszeit für das sogenannte „Functional EMS“ bekommen möchte, wartet gut und gerne acht Wochen auf einen Termin. Das Training mit Elektrostimulation – mithilfe von elektrischen Reizen und Eigengewichtübungen wird ein nachhaltiger Muskelaufbau erreicht – ist angesagt und entsprechend nachgefragt. In Kleinstädten sind Trainer, die die gelenkschonende Methode anbieten selten, sodass viele ausweichen oder ganz verzichten müssen.

„In Meißen wird das bald anders sein“, sagt Ex-Wasserspringer Jan Hempel. Der 14-fache Medaillengewinner bei Olympia-, Welt- und Europameisterschaften lebt mit seiner Frau Ines in einem Wohnhaus an der Ecke Roßmarkt/Fleischergasse. Hier betreibt Ines einen Beauty-Salon.

Direkt daneben hat sich der 45-Jährige ehemalige Weltklasse-Sportler einen Raum für das EMS-Training eingerichtet. Ab dem 4. März will er das Geschäft namens „Sporty-Fix“ eröffnen. Dazu gehört auch ein neu gestalteter Wartebereich für Gäste im Erdgeschoss. Den hat Hempel selbst ausgebaut und wird bis Anfang März die letzten Handgriffe erledigt haben.

Aber warum versucht sich der eigentlich auf Physiotherapie und Einzel-Training spezialisierte Meißner mit einer neuen Methode? „Weil sie sich gut mit meinem eigentlichen Beruf verbinden lässt und weil ich von der Wirksamkeit und der Nachfrage in der Stadt überzeugt bin“, erklärt Hempel. Eine Trainingseinheit „Functional EMS“ dauere zwar nur 20 bis 30 Minuten, sei aber dennoch äußerst effektiv. Bevor es losgeht erhalte jeder Kunde eigene, besonders leitfähige Funktionsunterwäsche. Dann werden an einer Weste befestigte Elektroden an bestimmten Stellen des Körpers – also Armen, Beinen, Bauch, Schulter und Rücken – befestigt. „Die Weste und die Elektroden sind über Kabel mit einem Computer verbunden, mit dem ich die Trainingsintensität für jedes Körperteil manuell einstellen kann“, sagt der Trainer.

Er wird den Probanden bestimmte Übungen vorgeben, diese auch selbst mit ausführen. „Diese machen die Kursteilnehmer nach, haben aber noch die Elektroden am Körper. Durch die Stromimpulse arbeiten sie sehr viel mehr in die Tiefe ihrer Muskulatur.“ Diese Variante biete mehrere Vorteile. „Das Training verbrennt überdurchschnittlich viel Fett, schont die Gelenke, löst Verspannungen, verbessert die Körperhaltung und zeitigt einen schnellen Trainingserfolg“, berichtet Jan Hempel.

Deshalb sei die Methode für alle Altersklassen geeignet. Man könne mit Functional EMS ausdauernder werden, Muskeln gezielt aufbauen, aber auch Haltungsschäden vorbeugen oder eben gezielt Gewicht verlieren. Der große Vorteil zum Fitnessstudio ist dabei der Zeitfaktor: „Fortgeschrittene machen zweimal pro Woche eine halbe Stunde. Mehr ist nicht sinnvoll“, sagt Hempel.

Mit einer Stunde in der Woche erziele man rasch sichtbare Ergebnisse, ist der Trainer überzeugt, der die Strom-Behandlungen auch weiterhin mit Massagen und Tapings bereichern will. Unterstützt wird er dabei von seiner Tochter Lisa, die als Personal-Trainerin ausgebildet ist. „Ich hoffe, dass ich viele Meißner für die besondere Methode aus Therapie und Sport begeistern kann“, sagt Hempel. Schließlich sind die beiden Westen samt Elektroden, die Hempel vom Hersteller gekauft hat, auch mehrere Tausend Euro teuer gewesen. Die ersten Anmeldungen für seine Kurse hat er jedenfalls schon.

Start bei Sporty-Fix am Roßmarkt ist am Sonnabend, 4. März, mit einem Tag der offenen Tür. Anmeldung für Kurse unter: www.sporty-fix.de/öffnungszeiten-terminisierung.

zur Startseite